La Russie bloque l’accès aux sites Internet de 81 médias européens sur son territoire

Bakou, 25 juin, AZERTAC

Moscou a annoncé, mardi, bloquer l’accès sur le territoire russe aux sites Internet de 81 médias européens, indique l’agence de presse Anadolu.

La diplomatie russe a indiqué par voie de communiqué, repris par Le Monde qu’ « En réponse à la décision prise par le Conseil de l’UE le 17 mai d’interdire toute activité de diffusion à quatre médias russes [RIA Novosti, Izvestia, Rossiskaïa Gazeta, et le site Voice of Europe], qui entre en vigueur aujourd’hui, le 25 juin, des restrictions réciproques sont imposées sur l’accès depuis le territoire de la Fédération de Russie aux ressources de diffusion d’un certain nombre de médias des États membres de l’Union européenne et d’opérateurs médiatiques de l’UE qui diffusent systématiquement des informations inexactes sur le déroulement de l’opération militaire spéciale. »

« La Fédération de Russie a averti à plusieurs reprises et à différents niveaux que le harcèlement de journalistes nationaux à des fins politiques et les interdictions injustifiées de médias russes dans l’UE ne resteraient pas sans réponse », a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

« Malgré cela, Bruxelles et les capitales des pays de l’Union ont préféré suivre la voie de l’escalade, obligeant Moscou à adopter des contre-mesures miroir et proportionnelles », ajoute le communiqué.

En France, sont concernés par la décision de Moscou, Le Monde, Libération, La Croix, L’Express, Radio France, l’Agence France-Presse, les chaînes LCI, CNews et Arte.

Parmi les autres médias de l’UE figurent les allemands Der Spiegel, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, l’espagnol El País, les italiens La Stampa, La Repubblica, ainsi que les médias paneuropéens Politico et EUobserver.

« Quatre réseaux de propagande liés au Kremlin ont été ajoutés à la liste des sanctions : Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestia et Rossiskaïa Gazeta », avait annoncé le 15 mai, la commissaire européenne chargée des valeurs et de la transparence, Vera Jourova, dans un message posté sur X.

Vera Jourova avait en outre indiqué que le financement russe des médias, des organisations non gouvernementales et des partis politiques de l’UE avait également été interdit.