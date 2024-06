L'Union européenne adopte le 14e paquet de sanctions contre la Russie

Bakou, 24 juin, AZERTAC

L'UE a adopté le 14e paquet de sanctions contre la Russie, en raison de sa guerre contre l'Ukraine qui a débuté en février 2022, a annoncé lundi le conseil de l'UE.

« Le Conseil a adopté aujourd'hui un 14e paquet de mesures économiques et individuelles restrictives qui portent un nouveau coup au régime de Poutine et à ceux qui perpétuent sa guerre d'agression illégale et injustifiée contre l'Ukraine », a-t-il indiqué dans un communiqué.

« Les sanctions frapperont des secteurs importants de l’économie russe, tels que l’énergie, la finance et le commerce, et rendront encore plus difficile le contournement des sanctions de l’UE », ajoute le communiqué.

« Le paquet comprend des mesures restrictives à l'encontre de 116 personnes et entités supplémentaires responsables d'actions portant atteinte ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine », poursuit la même source.

Et de poursuivre: "Le paquet interdit tout investissement futur et toute exportation vers des projets de Gaz naturel liquéfié, en construction en Russie ».

Le bloc des 27 a également introduit une interdiction d'utiliser le système de messagerie financière SPFS (le système de transfert de messages financiers), qui est l'équivalent russe de SWIFT, pour les banques de l'UE en dehors de la Russie. (Anadolu)