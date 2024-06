James O’Brien : Je ne pense pas que l'article 907 constitue un obstacle à la coopération avec l'Azerbaïdjan

Bakou, 28 juin, AZERTAC

Je ne pense pas que notre Congrès souhaite envisager d'abroger l'article 907, mais il prévoit une dérogation. Chaque administration successive, républicaine et démocrate, a accordé cette dérogation lorsque les conditions le justifiaient. Nous continuons à examiner ce que nous avons actuellement. Je pense que nous avons une relation de travail très solide, en particulier dans les domaines de la sécurité et de la coopération qui ne pourraient pas être entravées par la section 907, a dit le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires européennes et eurasiennes James O’Brien, lors d'un point de presse tenu le 28 juin pour les journalistes.

James O’Brien a indiqué : « Mais en réalité, nous trouvons des moyens très efficaces de travailler les uns avec les autres. Nous continuerons à examiner cela. La coopération que nous entretenons est très forte et profonde dans tous les domaines. Je ne pense donc pas que ce soit un obstacle. C'est simplement l'une des questions pour lesquelles nous travaillons ensemble ».