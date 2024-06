L’ICESCO examine le renforcement de la coopération avec le Kirghizistan dans les domaines de la culture et du développement des capacités des jeunes

Bakou, 29 juin, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’ Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a tenu une réunion avec M. Altynbek Maksutov, ministre de la Culture, de l’Information, des Sports et de la Politique de la jeunesse du Kirghizistan, pour discuter des moyens de renforcer la coopération entre l’ICESCO et le Kirghizistan dans les domaines de la culture et du développement des capacités des jeunes, afin de suivre le rythme des changements mondiaux, selon l’ICESCO.

Lors de la réunion, qui s’est tenue vendredi 28 juin 2024 à Zaamin, en Ouzbékistan, en marge du 2ème Forum international d’art Maqom, organisé par le ministère ouzbek de la Culture du 27 au 30 juin 2024. Dr AlMalik a examiné la vision et les orientations stratégiques clés de l’ICESCO et son engagement envers l’ouverture et la coopération avec tous, au profit de ses États membres et des communautés musulmanes dans le monde, avec un accent sur le renforcement des capacités des jeunes et des femmes, et la prospective stratégique pour faire face aux défis émergents.

M. Maksutov a salué la contribution de l’ICESCO au développement des domaines de l’éducation, des sciences et de la culture, affirmant l’intérêt de son pays à renforcer la coopération avec l’Organisation.

La réunion a également abordé des propositions visant à approfondir les relations entre l’ICESCO et le Kirghizistan, notamment l’établissement d’un comité pour la mise en œuvre et le suivi des programmes et projets de coopération convenus, en particulier dans les domaines de la formation des ressources humaines au Kirghizistan pour la protection et l’inscription du patrimoine, ainsi que l’accueil d’une délégation de jeunes Kirghizes pour une formation au siège de l’ICESCO à Rabat.

La réunion a été marquée par la présence de l’ambassadeur du Kirghizistan en Ouzbékistan et M. Anar Karimov, Chef du Secteur des Partenariats et de la Coopération Internationale à l’ICESCO.