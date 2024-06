Le Directeur général de l’ICESCO : Nous ferons de notre mieux pour étendre le partenariat avec l’Azerbaïdjan

Choucha, 25 juin, AZERTAC

« Je remercié le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, la première vice-présidente Mehriban Aliyeva et le ministre de la Jeunesse et des Sports Farid Gaïbov pour leur soutien à l’organisation de ce forum », a dit Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), dans son discours lors du forum international portant sur le thème « By Youth For Youth » (Par et pour les jeunes) organisé à Choucha.

« Nous avons l’intention d’étendre le partenariat avec l’Azerbaïdjan à l'avenir. Nous ferons de notre mieux pour cela. Nous voulons participer à la COP29 qui se tiendra en Azerbaïdjan cette année », a-t-il ajouté.

Le directeur général a dit qu’il était très heureux de visiter Choucha.

« C'est excellent d'être ici. Nous devons faire tout notre possible pour maintenir la paix dans le monde », a fait savoir Dr Salim M. AlMalik.