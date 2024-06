Le président azerbaïdjanais reçoit la Secrétaire générale adjointe de l’ONU et Directrice exécutive du PNUE MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 27 juin, AZERTAC

Jeudi 27 juin, le président de la République Ilham Aliyev a reçu Inger Andersen, Secrétaire générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

Mme Anderson a présenté ses félicitations à l’occasion de l’organisation de la COP29 en Azerbaïdjan. Elle a dit que l’Azerbaïdjan deviendrait un centre où le monde entier se rassemblerait pour discuter du changement climatique mondial. Inger Andersen a souligné que la COP29 à organiser en Azerbaïdjan est très importante. « Il est prévu que des décisions très sérieuses et importantes soient prises du point de vue des rapports financiers et de transparence et d’autres paramètres liés au changement climatique », a-t-elle estimé.

La Directrice exécutive du PNUE a déclaré que l’accueil par l’Azerbaïdjan de la COP29 était vraiment une incarnation et un exemple du leadership du pays dans la question du changement climatique et a qualifié la création du mécanisme de la « Troïka » d’une étape très importante, exprimant ses félicitations pour cette sage décision.

Inger Andersen a ajouté que le monde était en train de passer des combustibles fossiles vers un nouveau type de combustible. Elle a dit que les tentatives visant à critiquer les pays exportateurs de pétrole et de gaz n’étaient pas justes et qu’elle ne considérait personnellement pas cela comme juste. Mme Anderson a souligné que chaque personne dans le monde a besoin de cette forme d’énergie.

Soulignant que l’Azerbaïdjan faisait preuve d’une forte volonté politique du point de vue du climat vert et de la transition verte, Inger Andersen a dit que les mesures prises en Azerbaïdjan en matière d’engagement mondial sur le méthane, de décarbonation et de modernisation de l’industrie pétrolière et gazière étaient importantes.

Mme Andersen a salué les mesures prises en faveur de l’environnement au niveau national en Azerbaïdjan et a présenté ses félicitations pour cela. Elle a beaucoup apprécié les mesures effectuées en matière de développement du concept d’agriculture numérique et « intelligente », de gestion des déchets, de protection de l’environnement, de l’état écologique de la mer Caspienne et de la biodiversité, et dans d’autres domaines, ainsi que déclaration de l’année courante « Année de solidarité en faveur d’un monde vert » en Azerbaïdjan.

Inger Andersen a déclaré avec plaisir avoir rencontré, en marge de son déplacement en Azerbaïdjan, les volontaires pour l’environnement et les jeunes de l’Association IDEA, une organisation de jeunesse opérant dans le domaine de l’environnement, et avoir visité la Réserve nationale de Chirvan.

Mme Andersen a mentionné l’expansion de la coopération entre son organisation et l’Azerbaïdjan, déclarant que la Journée mondiale de l’environnement se tiendrait le 5 juin 2026 en Azerbaïdjan sous l’égide du PNUE à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le qualifiant d’un des événements les plus importants du point de vue de l’environnement au niveau mondial.

Présentant sa reconnaissance pour les paroles agréables, le président Ilham Aliyev s’est déclaré satisfait quant à la coopération entre le PNUE et l’Azerbaïdjan, à la visite d’Inger Andersen dans les régions azerbaïdjanaises où elle avait pris connaissance de l’environnement et rencontré des jeunes.

Le chef de l’État a souligné que bien que l’Azerbaïdjan soit un pays exportateur de pétrole et de gaz, les plans de transition vers l’énergie verte démontraient la volonté politique du pays.

Le président azerbaïdjanais a qualifié le soutien unanime de près de 200 pays à la présidence azerbaïdjanaise de la COP29 de signe de confiance à l’égard du pays.

Ilham Aliyev a déclaré que la présidence azerbaïdjanaise de la COP29 contribuerait à la construction des ponts, au renforcement de la confiance et de la solidarité entre les pays.

Le président Ilham Aliyev a souligné que l’Azerbaïdjan représentait le Sud global et œuvrerait, comme président du Mouvement des non-alignés de 2019 à 2023 et ayant des liens étroits avec les pays de l’UE, à renforcer la solidarité sur le changement climatique entre le Sud global et le Nord global.

Le président Aliyev a dit que l’Azerbaïdjan avait identifié les problèmes des petits États insulaires comme une priorité et travaillait étroitement sur cette question avec les pays de la « Troïka ».

Le président Ilham Aliyev a mentionné que l’Azerbaïdjan souffrait également des effets du changement climatique. « Notre pays a connu autrefois des sécheresses et une diminution des précipitations, tandis qu’il y a eu une augmentation des précipitations ces derniers temps.

Au cours de l’entretien, les parties ont procédé à un échange de vues sur la gestion des déchets, les problèmes environnementaux concernant la mer Caspienne, la baisse du niveau de la mer Caspienne, ainsi que sur la nécessité d’un travail plus systématique et d'une coopération accrue dans ce domaine.