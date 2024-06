Le président azerbaïdjanais reçoit le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires européennes et eurasiennes MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 28 juin, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 28 juin James O’Brien, secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires européennes et eurasiennes.

James O'Brien a évoqué avec satisfaction le récent entretien téléphonique du secrétaire d’État américain Antony Blinken avec le président Ilham Aliyev et les discussions menées entre eux. Il a souligné l’engagement des États-Unis à faire progresser l’agenda de paix régional et leur disposition à soutenir ce processus. Il a évoqué l’importance de développer encore davantage la coopération entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis dans divers domaines, ainsi que les relations au niveau stratégique. À ce titre, la coopération régionale, le Couloir médian et d’autres questions ont fait l’objet de discussions.

Le président Ilham Aliyev a rappelé avec plaisir son entretien téléphonique avec Antony Blinken et a déclaré que de nombreux aspects des relations entre les deux pays avaient été évoqués au cours de cette conversation.

Il a été souligné qu’une coopération fructueuse s’était établie entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis dans divers domaines dès les premiers jours de l’indépendance azerbaïdjanaise.

Le rôle joué par l’Azerbaïdjan dans la sécurité énergétique de l’Europe, la coopération énergétique entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis, ainsi que les consultations efficaces et utiles des délégations des deux pays dans le cadre de la COP ont été évoqués lors de l’entretien. Il a été souligné que les États-Unis poursuivraient leur soutien pour assurer le succès de la COP29.