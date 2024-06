Djeyhoun Baïramov rencontre le vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Edmondo Cirielli

Bakou, 27 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov a reçu, mercredi 26 juin, le vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Edmondo Cirielli.

Lors de la rencontre, les parties se sont déclarés satisfaites de la coopération bilatérale existante entre l'Azerbaïdjan et l'Italie et des relations de partenariat stratégique entre les deux pays dans les domaines politique, de défense, de sécurité, économique et commercial.

La livraison de l'avion de transport militaire de type « C-27J Spartan » produit par le groupe italien Leonardo a été notée avec satisfaction, et il a été indiqué que la coopération dans le domaine de la défense contribuerait au développement ultérieur des relations entre les deux pays.

Les parties ont également échangé sur la situation post-conflit dans la région et le processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.