Directeur général de l’ICESCO tient une réunion avec la présidente de la Fondation de la culture et du patrimoine turcs

Bakou, 29 juin, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO), a tenu une réunion avec Mme Aktoty Raimkulova, Présidente de la Fondation de la culture et du patrimoine turcs, pour discuter des perspectives de coopération entre l’ICESCO et la Fondation dans les domaines culturels, particulièrement en ce qui concerne la préservation et la valorisation du patrimoine, indique le site web de l’ICESCO.

La réunion a eu lieu vendredi 28 juin 2024, à Zomin, en Ouzbékistan, en marge du 2ème Forum international d’art Maqom, organisé par le ministère ouzbek de la Culture du 27 au 30 juin. Dr AlMalik a souligné que la préservation et la valorisation du patrimoine sont placées au cœur de la nouvelle vision et des orientations stratégiques de l’ICESCO, compte tenu de leur importance cruciale dans la réalisation du développement durable.

L’importance de renforcer la coopération entre l’ICESCO et la Fondation de la culture et du patrimoine turcs a été soulignée, résultant du mémorandum d’entente signé entre l’ICESCO et l’Organisation des États turciques le 13 juin 2024. Cela comprend la mise en œuvre de programmes de formation pour un groupe de jeunes femmes et hommes issus des États membres de l’Organisation des États turciques dans les domaines culturels et patrimoniaux, ainsi que l’organisation de conférences et de colloques dans ces pays.