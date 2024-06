L’œuvre de Muhammad Fuzuli dans les médias étrangers

Bakou, 20 juin, AZERTAC

Dans le cadre du projet « La littérature azerbaïdjanaise dans le monde virtuel international » du Centre de Traduction d’Etat d’Azerbaïdjan, les populaires portails littéraires et les pages Facebook « alharir.info », « Divan de la poésie arabe » (Algérie), « akhbarelyom.com » (Maroc), « Noor-e-Fikr » (Irak), « qafqazturk.com » (Géorgie), « detayhaberler.com », « haber232.com » (Turquie) ont publié des panégyriques, des ghazals, des musaddas et des rubaïs du grand poète azerbaïdjanais Muhammad Fuzuli en langues azerbaïdjanaise et arabe, a-t-on appris auprès du Centre.

Les œuvres présentées avec une information sur l’œuvre du poète ont été présentées en version originale sur des portails arabes et turcs. L'auteur de la traduction en langue géorgienne est le traducteur géorgien bien connu Zezva Medoulachvili.

Il convient de noter que les portails, qui disposent d’un large lectorat, publient régulièrement les œuvres de poètes et d'écrivains de renommée mondiale tels que Federico Garcia Lorca, Herman Hesse, Alberto Rios, Gabriel Garcia Marquez, Ernesto Sabato.