Des pluies torrentielles font 38 morts et deux disparus dans un district du sud de la Chine

Bakou, 21 juin, AZERTAC

Selon le bilan établi vendredi à 15h00, les catastrophes provoquées par des pluies torrentielles ont fait 38 morts et deux disparus dans le district de Pingyuan, dans la province chinoise du Guangdong (sud), ont annoncé les autorités locales, indique l’agence de presse Xinhua.

Les autorités météorologiques chinoises ont émis vendredi une alerte jaune aux tempêtes de pluie, prévoyant de fortes précipitations dans plusieurs régions du pays.

Entre vendredi à 08H00 et samedi à 08H00, des pluies torrentielles balayeront certaines parties des régions du Henan, du Hunan, de Chongqing, du Guizhou, de la Mongolie intérieure, du Heilongjiang et du Jilin, selon le Centre météorologique national.

Le Hubei, l'Anhui, le Jiangsu, la Mongolie intérieure et le Jilin connaîtront par endroits jusqu'à 180 mm de précipitations, tandis que certains endroits dans ces régions enregistreront de fortes chutes de pluie de courte durée, avec 80 mm ou plus de précipitations horaires, accompagnées d'orages et de coups de vent.

Le centre météorologique a conseillé aux gouvernements locaux de mettre en œuvre les préparatifs appropriés et de vérifier les systèmes de drainage dans les villes, les terres agricoles et les étangs de pisciculture.

La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu.