Israël convoque l’ambassadeur d’Arménie pour une « réprimande sévère »

Bakou, 21 juin, AZERTAC

Le ministère israélien des Affaires étrangères a fait savoir vendredi que l’ambassadeur arménien avait été convoqué pour une « réprimande sévère » après la décision de son pays de reconnaître l’État de Palestine, indique l’agence de presse Anadolu.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué, examiné par Anadolu qu’« Après la reconnaissance de l'État palestinien par l'Arménie, le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur arménien en Israël pour le réprimander sévèrement ».

Plus tôt dans la journée de vendredi, le ministère arménien des Affaires étrangères a annoncé la reconnaissance officielle de l'État de Palestine par Erevan.

La radio publique arménienne a cité les déclarations du ministère des Affaires étrangères qui a affirmé que « La situation humanitaire catastrophique à Gaza et le conflit militaire en cours font partie des questions fondamentales de l'agenda politique international qui nécessitent une solution ».

Le communiqué ajoute que l'Arménie rejette catégoriquement le ciblage des infrastructures civiles et la violence contre la population civile, notant qu'elle a adhéré aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

La diplomatie arménienne a noté que « Sur la base de ce qui précède et réaffirmant son allégeance au droit international et aux principes d’égalité, de souveraineté et de coexistence pacifique des peuples, la République d’Arménie reconnaît l’État de Palestine ».