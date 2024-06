Le président Ilham Aliyev présente ses condoléances au président russe et au chef du Daghestan

Bakou, 24 juin, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a présenté ses condoléances à Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, et à Sergueï Melikov, chef de la République du Daghestan, suite aux décès de civils et d’agents des forces de l’ordre à la suite des actes terroristes perpétrés au Daghestan.

« J’ai appris avec une profonde tristesse la nouvelle des attentats terroristes à Derbent et Makhatchkala, qui ont fait de nombreuses victimes. Nous condamnons fermement ces crimes meurtriers et soutenons la lutte contre toutes les formes et manifestations du terrorisme », a déclaré le président azerbaïdjanais dans son message de condoléances.

Le chef de l'État a adressé ses sincères condoléances en son nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais au président russe Vladimir Poutine, au chef du Daghestan Sergueï Melikov, ainsi qu’aux familles et aux proches des victimes, en souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés.