Julian Assange a quitté le Royaume-Uni par avion

Bakou, 25 juin, AZERTAC

Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, a conclu un accord provisoire avec le ministère américain de la Justice pour plaider coupable d'un seul chef d'accusation de violation de la loi américaine sur l'espionnage, sans peine de prison supplémentaire, indique l’agence de presse Xinhua citant les documents judiciaires publiés lundi soir.

M. Assange a quitté lundi une prison britannique et a quitté le Royaume-Uni par avion, a indiqué Wikileaks sur X.

« L'accusé plaidera coupable de l'accusation contenue dans l'information (criminelle) de conspiration en vue d'obtenir et de diffuser illégalement des informations classifiées relatives à la défense nationale des Etats-Unis », indique une lettre déposée par le ministère de la Justice.

L'information criminelle, déposée en même temps que la lettre, indique que M. Assange a « sciemment et illégalement conspiré » avec la militaire américaine Chelsea Manning pour « recevoir et obtenir des documents, des écrits et des notes liées à la défense nationale » et « communiquer délibérément » les documents à "des personnes non habilitées à les recevoir ».