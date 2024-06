Le ministre Farid Gaïbov : L’implication de la jeunesse dans les grands projets est importante

Choucha, 25 juin, AZERTAC

« Ce Forum sera le théâtre de discussions riches et significatives. La jeunesse est notre avenir et il est nécessaire qu’elle s’implique dans les grands projets. Après la libération de la région du Karabagh, des travaux de restauration de grande envergure sont en cours ici. C’est réjouissant de voir Choucha accueillir cet événement », a déclaré le ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, Farid Gaïbov, dans son discours lors du Forum international « By Youth For Youth » à Choucha.

« Choucha accueille un grand nombre d’événements ces derniers jours. J’exprime ma gratitude à la direction de l’ICESCO pour avoir contribué à la mise en œuvre de ces projets », a dit le ministre.

Co-organisé par le ministère azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, la Fondation Heydar Aliyev et l’Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), le Forum international « By Youth For Youth », qui poursuivra ses travaux à Bakou du 26 juin au 27, rassemble quelque 200 participants, parmi lesquels figurent des responsables de haut niveau et des membres d'organisations internationales.