Lancement du Concours « Jeune présentateur de l’ICESCO » pour les enfants non-arabophones

Bakou, 25 juin, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a le plaisir d’annoncer le lancement du Concours « Jeune présentateur de l’ICESCO », dans le cadre de l’attention particulière accordée par l’Organisation aux nouvelles générations et à la jeunesse de demain, selon le site officiel de l’ICESCO. Ledit concours est destiné aux enfants non-arabophones afin de les encourager à maitriser la langue arabe et à la pratiquer et l’utiliser sur les scènes internationales. Il vise également à renforcer leur confiance en soi, à développer leurs compétences communicationnelles et à améliorer leurs capacités linguistiques et expressives.

Ce concours, organisé par le Centre de la langue arabe pour les non-arabophones de l’ICESCO, a pour objectif de promouvoir la compréhension et l’échange interculturels. Il a également pour but d’encourager les enfants à exprimer leurs idées et opinions de manière innovante et diversifiée, contribuant ainsi à former une génération à même d’influencer positivement sa communauté et d’édifier un monde meilleur grâce à la puissance et l’attrait des mots.

Les candidatures au concours sont ouvertes à partir d’aujourd’hui, lundi 24 juin 2024, jusqu’à la fin du mois d’octobre 2024. Les participants peuvent concourir dans les catégories suivantes : Présentation d’actualités nationales ou sportives, présentation du bulletin météorologique et présentation de reportages.

Les candidatures sont soumises aux conditions suivantes :

∙ Le participant doit détenir un passeport non-arabe ;

∙ La participation doit se faire en arabe classique ;

∙ Le participant ne doit pas être âgé de plus de 12 ans ;

∙ La candidature doit être soumise par l’intermédiaire de l’administration de l’école où étudie l’enfant ;

∙ Les participants doivent enregistrer une vidéo ne dépassant pas 3 minutes et l’envoyer à l’adresse e-mail du concours ;

∙ Les participants doivent remplir le formulaire de candidature, qui peut être téléchargé via le lien suivant : https://icesco.org/wp-content/uploads/2024/06/DAIAC.pdf

∙ Une copie du passeport du participant et de son tuteur ;

∙ Toutes les participations doivent être envoyées à l’adresse e-mail suivante : [email protected].

Après la clôture des candidatures, un comité spécialisé sera chargé d’évaluer les participations et de sélectionner trois lauréats. Le gagnant du premier prix recevra 4.000 US$, le deuxième prix sera de 2.000 US$ et le troisième prix de 1.000 US$, en plus de recevoir des certificats de mérite. Les noms des gagnants seront annoncés sur le site web officiel de l’ICESCO et par courrier officiel adressé aux autorités compétentes. Les prix seront remis lors d’une cérémonie dont la date sera annoncée ultérieurement.