L’ICESCO et l’Organisation des États turciques signent un mémorandum d’entente pour la coopération en matière d’éducation, de sciences et de culture

Bakou, 14 juin, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et l’Organisation des États turciques ont signé un mémorandum d’entente pour coopérer dans les domaines de l’éducation, de la culture, des sciences, de la technologie, des médias et de la communication, à travers la mise en œuvre de programmes et de projets communs, et l’échange d’expertises techniques, de connaissances et de meilleures pratiques dans ces domaines, selon l’ICESCO.

Le mémorandum d’entente a été signé ce jeudi (13 juin 2024) au siège de l’ICESCO à Rabat, par Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, et l’Ambassadeur Kubanychbek Omuraliev, Secrétaire général de l’Organisation des États turciques, en présence de M. Nazim Samadov, Ambassadeur d’Azerbaïdjan au Maroc, M. Mustafa Ilker Kilic, Ambassadeur de Türkiye, Mme Saulekul Saylaukyzy, Ambassadrice du Kazakhstan, Dr Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint de l’ICESCO, ainsi que plusieurs chefs de secteurs et départements de l’Organisation.

Après la signature, Dr AlMalik a exprimé sa satisfaction quant à la signature du mémorandum d’entente, déclarant qu’il serait le point de départ pour la coopération entre l’ICESCO et l’Organisation des États turciques dans les domaines éducatif, scientifique et culturel, notamment que l’ICESCO entretient des partenariats solides avec plusieurs États membres des deux organisations, en particulier l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan.

Pour sa part, l’Ambassadeur Omuraliev a affirmé que la signature du mémorandum d’entente ouvrira de grandes perspectives de coopération entre les États membres des deux organisations, à travers la mise en œuvre de programmes et projets communs qui profiteront grandement à ces États dans les domaines de compétence de l’ICESCO et de l’Organisation des États turciques.

Le mémorandum d’entente prévoit le renforcement de la coopération entre les deux organisations, la contribution au développement des expertises et à l’échange de connaissances entre les universités et les établissements d’enseignement supérieur des États membres, ainsi que la participation aux réunions annuelles et ministérielles des deux parties, et la mise en œuvre de plusieurs initiatives et projets dans les domaines de compétence commune.

Avant la signature, le Directeur général de l’ICESCO a reçu le Secrétaire général de l’Organisation des États turciques, et les deux parties ont affirmé leur détermination à renforcer et approfondir la coopération bilatérale, grâce au mémorandum d’entente, en mettant l’accent sur le développement des capacités des jeunes, le soutien aux efforts de développement de la recherche scientifique, et la promotion des cultures du monde islamique et des contributions de ses savants à travers l’histoire à la civilisation humaine.

Il est à noter que l’Organisation des États turciques, fondée en 2009 en tant qu’organisation intergouvernementale, a son siège à Istanbul, en Türkiye, compte parmi ses membres la Türkiye, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan, en plus de plusieurs pays et organisations en tant que membres observateurs.