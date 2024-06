OIM : 49 migrants morts et 140 portés disparus après le naufrage d'une embarcation au large du Yémen

Bakou, 11 juin, AZERTAC

Une embarcation a chaviré au large des côtes du Yémen, tuant au moins 49 migrants et entraînant la disparition de 140 autres, a indiqué l’agence de presse Anadolu citant l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

L'embarcation, qui transportait 260 migrants, a chaviré, lundi, près d'Alghareef Point dans le gouvernorat de Shabwah, a indiqué l'OIM dans un communiqué.

Parmi les personnes qui ont perdu la vie, on compte 31 femmes et six enfants.

« Cette récente tragédie nous rappelle une fois de plus qu'il est urgent de travailler ensemble pour relever les défis urgents de la migration et assurer la sécurité des migrants le long des routes migratoires », a déclaré Mohammed Ali Abunajela, porte-parole de l'OIM.

Abunajela a ajouté que l'agence demeure engagée à apporter son soutien aux survivants et à améliorer les efforts de recherche et de sauvetage dans la région.

Selon les survivants cités par l'OIM, l'embarcation a quitté Bossaso en Somalie vers 3 heures du matin (0h00GMT) dimanche, avec 115 ressortissants somaliens et 145 éthiopiens à son bord, dont 90 femmes.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent, a indiqué l'agence.

La voie maritime entre la Corne de l'Afrique et le Yémen est l'une des voies migratoires les plus fréquentées et les plus difficiles au monde, traversée par des centaines de milliers de migrants, a déclaré l'OIM, ajoutant que la majorité de ces personnes entreprennent des périples clandestins, durant le périlleux voyage en bateau jusqu'aux côtes du Yémen, s'appuyant souvent sur des passeurs et faisant face à des risques majeurs, notamment la traite des êtres humains.

En 2023, la matrice de suivi des déplacements de l'OIM a enregistré plus de 97 200 arrivées de migrants au Yémen, dépassant les chiffres de l'année dernière de plus de 24 200.