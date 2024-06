Le Chef de la diplomatie turque rencontre son homologue russe en Russie

Bakou, 11 juin, AZERTAC

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à Nijni Novgorod, en Russie, où il est venu assister à la session BRICS+ organisée dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS, indique l’agence de presse Anadolu.

Selon les informations obtenues mardi de sources diplomatiques, Fidan et Lavrov se sont réunis en marge du programme.

Au cours de la réunion, les relations bilatérales et régionales ont été discutées et les questions économiques importantes pour la Türkiye ont été mises à l'ordre du jour.

Les deux ministres ont également évalué la situation actuelle à Gaza.

- La partie russe a exprimé la nécessité de poursuivre la coopération

Selon une déclaration écrite du ministère russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov a informé Hakan Fidan des priorités de la Russie au sein des BRICS pendant la réunion, au cours de laquelle les principales questions de l'agenda international ont été discutées, y compris la situation au Moyen-Orient et dans le Caucase du Sud.

Les principales évaluations de la Russie concernant la situation autour de la question ukrainienne ont également été communiquées.

Les deux ministres ont abordé des questions d'actualité relatives au dialogue politique bilatéral, au commerce et à la coopération économique, et la partie russe a souligné la nécessité de poursuivre la coopération afin de résoudre les problèmes existants, d'élargir les liens et de trouver des domaines d'interaction utiles.