« Miracle de la nature » : La naissance de jumeaux éléphants stupéfie les défenseurs de l'environnement en Thaïlande

Bakou, 12 juin, AZERTAC

Une éléphante d'Asie a surpris les gardiens et les défenseurs de l'environnement en donnant naissance à de rares jumeaux en Thaïlande, un événement qualifié de « miracle de la nature », indique l’agence de presse Anadolu.

Elephantstay, une entreprise à but non lucratif dont la mission est de sensibiliser les gens à l'importance des éléphants dans l'histoire et la culture thaïlandaise, a annoncé, mercredi, la naissance remarquable de jumeaux éléphants.

La fière maman, une éléphante d'Asie de 36 ans baptisée Jamjuree, a surpris les gardiens du Palais des éléphants d'Ayutthaya et du Kraal royal de Bangkok en donnant naissance, vendredi, à deux éléphanteaux.

Le premier éléphanteau, un mâle, est né vendredi soir, suivi d'un éléphanteau femelle 18 minutes plus tard.

Elephantstay a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, décrivant l'événement comme un « miracle de la nature » et exprimant à la fois sa joie et son étonnement face à ce fait rare.

Le groupe a rapporté que l'accouchement a pris une tournure frénétique lorsque Jamjuree, visiblement accablée par le double accouchement inattendu, s'est attaquée à ses nouveau-nés.

L'un des gardiens qui est intervenu pour protéger les éléphanteaux s'est fracturé la cheville au cours de l'incident, ajoute l'association.

Malgré les difficultés initiales, les jumeaux, qui pèsent respectivement 80 et 60 kilogrammes, sont désormais pris en charge par l'équipe d'Elephantstay.

Le groupe de protection de la nature a noté que l'équipe du Royal Elephant Kraal s'assure que les éléphanteaux reçoivent une attention « 24 heures sur 24 », y compris « l'alimentation à la seringue » étant donné que la femelle est trop petite pour atteindre le lait de sa mère.

La naissance de jumeaux éléphants est exceptionnellement rare, constituant seulement 1% de toutes les naissances d'éléphants, selon Save the Elephants, une organisation de recherche et de protection de la nature.

Le fait que ces « jumeaux miraculeux » soient de sexe différent rend leur naissance encore plus extraordinaire.

Ils représentent un ajout significatif à la population d'éléphants d'Asie, menacée en Thaïlande, et soulignent l'importance des efforts de conservation pour protéger cette espèce majestueuse.

Elephantstay a exprimé sa gratitude sur Instagram pour le « dévouement de toutes les personnes » impliquées dans le bon déroulement de la mise au monde des jumeaux, qualifiant cet événement de « formidable pour la Thaïlande et les éléphants ».