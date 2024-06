756 000 Soudanais risquent de mourir de faim dans les mois à venir

Bakou, 14 juin, AZERTAC

Environ 756 000 personnes au Soudan pourraient être confrontées à des pénuries alimentaires catastrophiques d'ici septembre, selon une projection préliminaire utilisée par les agences des Nations unies et les groupes d'aide pour déterminer s'il y a lieu de déclarer officiellement une famine.

Les résultats préliminaires, arrêtés au 1er juin et consultés par Reuters, reflètent la détérioration rapide de la situation dans ce pays déchiré par la guerre. La projection précédente la plus récente, publiée en décembre, montrait que 17,7 millions de personnes, soit 37 % de la population, étaient confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire, mais qu'aucune d'entre elles n'était considérée comme étant dans une situation catastrophique.

Aujourd'hui, on estime que 25,6 millions de personnes, soit 54 % de la population, sont confrontées à des pénuries graves, dont plus de neuf millions se trouvent dans une situation d'urgence ou pire.

Les dernières projections sont préliminaires et pourraient changer. Elle devra être approuvée par le gouvernement soudanais, contrôlé par l'armée, et par les agences internationales et de l'ONU. Le gouvernement a précédemment nié que le pays était en proie à la famine.

La nouvelle analyse a été réalisée par la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire (IPC), basée à Rome, à l'initiative d'agences des Nations unies, d'organismes régionaux et de groupes d'aide. Les données devraient être incomplètes. En mars, l'IPC a déclaré que les menaces de sécurité, les barrages routiers et les pannes de télécommunications au Soudan entravaient sa capacité à effectuer des évaluations.

L'IPC, qui analyse les données relatives à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition, espère publier un rapport sur le Soudan dans les prochaines semaines, selon des personnes au fait du dossier.

Fatima Eltahir, fonctionnaire du gouvernement soudanais et présidente de l'IPC au Soudan, a déclaré à Reuters : "Nous n'avons pas encore terminé : Nous n'avons pas encore terminé. Il n'y a pas de résultats définitifs.

Lavonne Cloke, porte-parole du CIP, a déclaré que l'analyse était en cours, ajoutant qu'on ne savait pas encore quand elle serait finalisée.

Les dernières projections pour le Soudan interviennent alors qu'une autre zone de conflit, Gaza, connaît également de graves pénuries alimentaires. En mars, le CIP a déclaré que la famine était imminente, car 1,1 million de personnes, soit environ la moitié de la population de Gaza, devraient connaître une insécurité alimentaire catastrophique.

Au Soudan, des combats ont éclaté dans la capitale Khartoum en avril 2023 et se sont rapidement propagés dans tout le pays, ravivant les effusions de sang ethniques dans la région occidentale du Darfour et forçant des millions de personnes à fuir. Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du Soudan en raison des conflits actuels et passés a dépassé les 10 millions, a déclaré cette semaine l'agence des Nations unies pour les migrations. Le pays connaît déjà la plus grande crise de déplacement au monde.

Le mois dernier, les agences de l'ONU ont également déclaré que le Soudan courait un "risque imminent de famine". Environ 3,6 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë, selon une déclaration commune des chefs de l'ONU, y compris le haut commissaire aux droits de l'homme.

On ne sait pas encore si une famine sera déclarée au Soudan. Les gouvernements contestent parfois les données et les projections relatives à la famine. À ce jour, les agences de l'ONU et d'autres organisations n'ont déclaré des famines que deux fois depuis la création du système d'alerte de l'IPC il y a 20 ans : en Somalie en 2011 et au Soudan du Sud en 2017.

La décision de déclarer ou non une famine repose sur une échelle utilisée par le CIP qui comporte cinq catégories, allant de la phase 1, qui ne reflète aucun problème alimentaire grave, à la phase 5, qui représente soit une catastrophe, soit, pire encore, une famine. Les phases 3, 4 et 5 sont toutes considérées comme des situations de crise ou pire.

Les classements sont déterminés à l'aide d'un ensemble complexe de critères techniques, qui comprennent des mesures de la famine, de la malnutrition et de la mortalité. Dans les zones officiellement désignées comme étant en phase 5 de famine, plus de deux personnes sur 10 000 meurent chaque jour, entre autres critères.

Les dernières projections préliminaires de l'IPC pour le Soudan indiquent qu'entre juin et septembre, environ 756 000 personnes au Soudan seront confrontées à la phase 5 de la catastrophe. Cela signifie que le pays n'a pas techniquement atteint des conditions de famine généralisée, mais qu'il est toujours considéré comme une crise majeure.

La projection a identifié 32 localités et groupes de localités où la population souffre de pénuries alimentaires catastrophiques. Il s'agit de la ville d'al-Fashir, capitale du Darfour-Nord, et d'un camp de personnes déplacées à l'intérieur du pays, appelé Zamzam. Trois autres zones ont été citées où 10 % de la population avait atteint ce seuil.

Un grand nombre des zones concernées par la projection ont été saisies par les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), qui combattent l'armée soudanaise.

Mardi, un haut diplomate américain a déclaré à Reuters que certaines régions du Soudan étaient déjà en proie à la famine, ajoutant que l'ampleur de la faim extrême restait incertaine.

"Je pense que nous savons que nous sommes en situation de famine", a déclaré Tom Perriello, l'envoyé spécial des États-Unis au Soudan. "Je pense que la question est de savoir quelle est l'ampleur de la famine, dans quelle partie du pays et pour combien de temps. (Reportage de Giulia Paravicini à Nairobi et de Steve Stecklow à Londres. Reportage complémentaire de Maggie Michael au Caire. Rédaction : Michael Williams).