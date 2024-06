Bakou, 13 juin, AZERTAC

« Le gouvernement français a récemment violé les droits fondamentaux de l’homme en Nouvelle-Calédonie, ce qui constitue une autre preuve du manque de volonté politique du gouvernement français à mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies concernant la décolonisation », a dit Abbas Abbassov, directeur exécutif du Groupe d’initiative de Bakou, lors d’une table ronde tenue sous un format hybride portant sur le thème « La décolonisation, la diplomatie internationale et le rôle de la communication dans le monde contemporain ».

Abbas Abbassov a souligné le droit fondamental à l’autodétermination et a réitéré le soutien du Groupe d’initiative de Bakou à ceux qui œuvrent pour un avenir meilleur et digne pour leur peuple.

« Le Groupe d’initiative de Bakou continuera à soutenir la lutte du peuple Kanak pour l’indépendance. Nous exprimons notre entière solidarité avec le peuple Kanak et soutenons leur juste combat contre la modification du corps électoral. Nous demandons également l’abrogation des amendements proposés par les autorités françaises. Nous appelons la France à mettre fin à sa politique néo-coloniale et à garantir le droit à l’autodétermination du peuple Kanak », a affirmé Abbas Abbassov.

Le but de la conférence est de sensibiliser le monde aux violations généralisées des droits de l’homme en Nouvelle-Calédonie et dans les autres colonies françaises, ainsi que de discuter de la coopération conjointe dans le domaine de la communication pour lutter contre le néo-colonialisme, la nouvelle phase du colonialisme qui perdure encore en Afrique.

Les débats mettent valeur la violence exercée par les forces de sécurité françaises contre les manifestations pacifiques du peuple autochtone kanak en Nouvelle-Calédonie, ayant entraîné de nombreuses victimes civiles, avec plus de 10 morts et des centaines de blessés et d’interpellations.

La décision du gouvernement français d’interdire l’entrée en Nouvelle-Calédonie et d’imposer un couvre-feu illégal a gravement violé les droits fondamentaux des Kanaks, propriétaires de l’île. Leur liberté d’expression et d’opinion a été violemment restreinte pour dissimuler les atrocités commises par la police et la gendarmerie françaises à la communauté mondiale.

Le Groupe d’initiative de Bakou a organisé une conférence de presse hybride pour briser le blocus de l’information et permettre aux responsables locaux de rendre compte de la situation sur l’île.