Communiqué de presse de la Présidence de la République

Le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 16 juin un coup de fil du Premier ministre de la République islamique du Pakistan, Shehbaz Sharif.

Shehbaz Sharif a présenté ses vœux au chef de l’Etat, au peuple ami et frère d’Azerbaïdjan à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

Exprimant sa gratitude pour l’attention et les vœux, le Président azerbaïdjanais a, à son tour, transmis ses félicitations et ses vœux de paix et de stabilité au peuple ami et frère du Pakistan à l’occasion de la fête.

Au cours de l’entretien téléphonique, le Président azerbaïdjanais et le Premier ministre pakistanais ont discuté des perspectives de développement des liens entre les deux pays dans divers domaines et sont convenus de porter les relations bilatérales à un niveau plus élevé.

Le Premier ministre pakistanais a félicité le Président Ilham Aliyev pour l’organisation de la COP29 en Azerbaïdjan et l’a invité à effectuer une visite officielle au Pakistan.

Le Président azerbaïdjanais a accepté l’invitation avec plaisir.