L’Azerbaïdjan et l’Italie discutent des perspectives de coopération militaire et technique

Bakou, 20 juin, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais de la Défense et directeur général, Aqil Gourbanov, est en visite en République italienne, a rapporté le ministère de la Défense dans un communiqué de presse.

En marge de la visite, le directeur général a rencontré le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto.

Lors de la rencontre, il a été souligné que les relations azerbaïdjano-italiennes étaient basées sur le partenariat stratégique et les discussions ont porté sur l’état actuel et les perspectives de développement de la coopération dans les domaines militaire et militaro-technique.

Les parties ont également procédé à un échange de vues approfondi sur les projets communs ainsi qu’un certain nombre d’autres questions.