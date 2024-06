Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe : Temps forts de la session plénière d'été 2024

Strasbourg, 22 juin, AZERTAC,

La session plénière d'été de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe se déroulera à Strasbourg du 24 au 28 juin 2024. Parmi les temps forts figurent un débat conjoint sur les questions juridiques et les droits de l'homme liés à l'agression de la Russie contre l'Ukraine, le rôle des sanctions et l'effacement de l'identité culturelle.

Un débat d'urgence sur les défis pour la démocratie en Géorgie a été demandé, ainsi qu'un débat d'actualité sur le thème : « Le Conseil de l'Europe peut-il intensifier ses efforts pour contrer les menaces qui pèsent sur la liberté d'expression ? ».

Une cérémonie marquera le 75ème anniversaire du Conseil de l'Europe, avec une allocution de Wolfgang Sobotka, Président du Conseil national d'Autriche. Un orchestre de chambre interprétera l'Hymne à la joie sous sa direction.

L'Assemblée décernera également le premier Prix Vigdís pour l'empouvoirement des femmes, récompensant des initiatives exceptionnelles visant à promouvoir l'empouvoirement des femmes dans toute leur diversité en Europe et au-delà. Les parlementaires éliront également le nouveau Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour les cinq prochaines années.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, Président du Comité des Ministres, présentera sa communication à l'Assemblée et répondra aux questions des parlementaires. La Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, Marija Pejčinović Burić, s’exprimera également devant l'Assemblée.

Volker Türk, Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, fera une déclaration. Un débat conjoint se tiendra sur le renforcement de la démocratie par des processus participatifs et délibératifs, et sur l'intégration d’une perspective pour la jeunesse au sein des travaux de l'Assemblée.

Parmi les autres points à l'ordre du jour figurent la restitution de Varosha à ses habitants légitimes, la protection des défenseuses des droits humains en Europe, la garantie de procédures d'asile conformes aux droits humains, et les processus de réparation et de réconciliation pour surmonter les conflits passés.

Des débats porteront également sur les solutions politiques et le soutien aux personnes déplacées d’Ukraine, sur le désamorçage des bombes à retardement pour un retour en toute sécurité des populations déplacées, sur la sauvegarde des droits humains des générations futures et sur le respect des obligations et engagements de l'Arménie.

L’Assemblée adoptera son ordre du jour définitif le premier jour de la session.