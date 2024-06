Bakou, 27 juin, AZERTAC

Le 27 juin, c’est la Journée mondiale des Micros, Petites et Moyennes Entreprises. Cette journée qui a été instituée par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le 06 avril 2017, a pour objectif principal de sensibiliser l’opinion publique sur l’importance des Micros, Petites et Moyennes Entreprises dans la concrétisation des Objectifs de Développement Durable d’une part, et d’autre part, de réfléchir aux défis à relever et aux perspectives de croissance des MPME.

Elle constitue une occasion de reconnaissance de l’impact des MPME et de célébration des femmes et des hommes qui les créent et les dirigent. Les MPME sont, par excellence, l’un des piliers du développement économique plus inclusif et plus durable de nos économies. Leur contribution est fort appréciable dans la valorisation et la transformation des matières premières locales, à travers la création d’une plus-value nécessaire pour un meilleur positionnement sur les marchés nationaux et internationaux.

Cette journée est célébrée alors qu'il ne nous reste plus que 6 ans pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), fixés dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030. De nombreux pays restent confrontés à une série de défis uniques et interconnectés en matière de développement, notamment une crise du coût de la vie, un champ budgétaire restreint, des obstacles à l'accès à de nouvelles sources de financement du développement et de l'action contre les changements climatiques, ainsi que des conflits.

Cette Journée offre l'occasion de discuter et d'échanger des idées sur la manière dont les principales parties prenantes, y compris les décideurs politiques, les grandes entreprises, les institutions financières et la communauté internationale, peuvent soutenir les micro-, petites et moyennes entreprises pour faire avancer le Programme 2030 et contribuer à la réalisation des ODD, notamment un travail décent pour tous et l'éradication de la pauvreté.

Alors que nous nous engageons sur la voie d'un nouveau développement dans un monde en pleine mutation, l'importance des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) et de l'économie circulaire est évidente. Les MPME, qui représentent 90 % des entreprises, plus de 70 % des emplois et 50 % du PIB dans le monde, demeurent le cœur de l'économie pour la plupart des communautés.

Une approche centrée sur l'humain est au cœur de l'évolution de l'économie circulaire, soulignant l'importance des individus et des communautés dans la réalisation d'une transformation durable. La prise en compte du bien-être des personnes et la priorité donnée à la participation inclusive garantissent que les nouveaux systèmes s'alignent sur la culture locale et les besoins personnels.

Contexte

Les MPME représentent 90 % des entreprises, 60 à 70 % des emplois et 50 % du PIB dans le monde. Véritable colonne vertébrale des sociétés partout dans le monde, elles contribuent aux économies locales et nationales et au maintien des moyens de subsistance, en particulier pour les travailleurs pauvres, les femmes, les jeunes et les groupes en situation de vulnérabilité.

Les MPME ont le potentiel de transformer les économies, de favoriser la création d'emplois et de promouvoir une croissance économique équitable si elles bénéficient d'un soutien adéquat. L'événement de la Journée des MPME vise à mettre en lumière leur rôle essentiel et à explorer les possibilités leur permettant de continuer à se développer.

L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 27 juin « Journée des micro, petites et moyennes entreprises » (A/RES/71/279) afin de sensibiliser le public à l'immense contribution des MPME à la réalisation des objectifs de développement durable. (ONU).