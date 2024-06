Turkish Airlines élue meilleure compagnie aérienne d'Europe pour la neuvième fois

Bakou, 25 juin, AZERTAC

Turkish Airlines (THY) a été élue "meilleure compagnie aérienne d'Europe" pour la neuvième fois par l'agence de notation aérienne Skytrax, indique l’agence de presse Anadolu.

Selon le communiqué de presse publié lundi par le bureau de presse de Turkish Airlines, Turkish Airlines a été nommée meilleure compagnie aérienne en Europe pour la neuvième fois lors de la cérémonie des World Airline Awards qui s'est tenue à Londres.

La compagnie nationale turque a également reçu les prix "Meilleur service de restauration en classe affaires au monde" et "Meilleure compagnie aérienne en Europe du Sud".

Le directeur général Bilal Ekşi a reçu les prix au nom de THY lors de la cérémonie.

"Nous sommes ravis de recevoir ces prix prestigieux de Skytrax. Le fait d'être nommé meilleure compagnie aérienne d'Europe et meilleure compagnie aérienne d'Europe du Sud et d'être reconnu pour l'excellence de notre service de restauration de première classe témoigne du travail acharné et du dévouement de toute notre équipe. La famille Turkish Airlines tient à remercier ses précieux passagers de nous avoir décerné ces magnifiques prix et l'équipe de Skytrax d'avoir rendu cette évaluation possible. L'hospitalité turque étant inscrite dans notre ADN, nous nous engageons à offrir à nos passagers une expérience de voyage unique et nous continuerons à innover et à améliorer nos services", a-t-il déclaré.

Edward Plaisted, directeur général de Skytrax, a déclaré : "Félicitations à Turkish Airlines pour avoir été nommée meilleure compagnie aérienne d'Europe pour la neuvième fois dans une région aussi compétitive, ce qui prouve qu'elle est la préférée des clients. Turkish Airlines a déjà remporté cet honneur par le passé. Turkish DO&CO, qui a remporté le prix de la meilleure compagnie aérienne et du meilleur partenaire de restauration de l'année en remportant le prix de la meilleure restauration en classe affaires au monde, peut être très fière de cette réussite."