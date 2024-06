Hongrie : Le Musée d'Ethnographie élu meilleur bâtiment public au monde

Bakou, 29 juin, AZERTAC

Le Musée d'Ethnographie et la Maison de la Musique de Hongrie, tous deux membres du projet Liget Budapest, ont reçu des prix très prestigieux lors de la cérémonie internationale de remise des prix FIABCI, selon Daily News Hungary. Ces deux bâtiments de Budapest sont désormais considérés parmi les plus remarquables au monde. Lors du gala des Prix mondiaux d'excellence de la FIABCI (International Real Estate Development Excellence Awards), le 30 mai, le Musée d'Ethnographie a reçu une médaille d'or, la Maison de la musique de Hongrie étant également honorée. Cette récente distinction place les deux bâtiments du projet Liget Budapest parmi les meilleurs au monde, ce qui en fait les bâtiments les plus primés au niveau international en Hongrie, Turizmus Online écrit.

Les bâtiments du City Park remportent les « Oscars de l’architecture » L'Association internationale de l'immobilier (FIABCI), fondée en 1951 et active dans plus de 60 pays, organise chaque année la cérémonie de remise des Prix mondiaux d'excellence pour récompenser les développements immobiliers les plus réussis. Il est considéré comme le concours de développement immobilier le plus prestigieux au monde, comme le souligne Turizmus Online. Le jury d'experts internationaux a évalué la durabilité, l'esthétique et l'expérience des visiteurs, trouvant le Musée d'Ethnographie et la Maison de la Musique de Hongrie excellents à l'échelle mondiale.

"C'est un grand honneur que partout dans le monde où nous présentons le Musée d'Ethnographie et la Maison de la Musique de Hongrie, leur conception soit reconnue." – a déclaré Benedek Gyorgyevics, PDG de Városliget Plc., la société responsable de la mise en œuvre du projet Liget Budapest. Il a ajouté qu'outre les prix prestigieux, le nombre de visiteurs a également démontré le succès des deux projets.

« Outre les récompenses prestigieuses équivalentes aux Oscars et aux prix Nobel d'architecture, le fait que le bâtiment du Musée d'Ethnographie ait représenté la Hongrie dans le pavillon hongrois de l'un des événements culturels les plus prestigieux au monde, la Biennale d'architecture de Venise 2023, est également un témoignage de la qualité du bâtiment du Musée d'Ethnographie.

Le projet Liget Budapest a donné une nouvelle étincelle à l'image culturelle de la Hongrie Gyorgyevics a souligné comment : « Au cours des dix premières années du projet Liget Budapest, nos institutions culturelles vieilles de plusieurs siècles ont été rénovées et, à côté d'elles, certains des bâtiments contemporains les plus passionnants au monde ont été construits. Grâce à ces développements, l'attractivité touristique de la Hongrie a considérablement augmenté et les nouveaux bâtiments contemporains de Liget sont devenus des monuments de renommée internationale. En 2016, un appel d'offres international pour la conception du Musée ethnographique a été lancé, attirant les soumissions de plusieurs architectes de renommée mondiale. Le projet gagnant a été réalisé par l'architecte hongrois Marcel Ferencz.

« Le fait qu'un design hongrois se soit imposé parmi un groupe d'entreprises de design extrêmement puissant et élitiste du monde entier est l'un des plus grands succès de renommée mondiale de l'architecture hongroise contemporaine. […] L’achèvement du bâtiment est l’une des réalisations les plus importantes de l’innovation hongroise aux multiples facettes », – a souligné Gyorgyevics. De nombreuses récompenses internationales prestigieuses Ce n'est pas la première fois que le Musée d'Ethnographie et la Maison de la Musique de Hongrie reçoivent une reconnaissance internationale. En 2017, le projet Liget Budapest a été nommé meilleur mégaprojet Futura d'Europe au MIPIM, l'événement immobilier le plus important au monde à Cannes. Le Musée d'Ethnographie a été élu meilleur bâtiment public au monde pour sa conception lors des International Property Awards 2018 à Londres et a également reçu le prix de la meilleure architecture. En 2022, il a remporté le premier prix dans la catégorie culturelle des prestigieux Swiss Built Design Awards et la première place dans la catégorie culturelle des Chinese Idea-Tops Awards, tandis que les German Design Awards l'ont déclaré « Excellente architecture ».

La Maison hongroise de la musique, autre bâtiment emblématique du projet Liget Budapest, a remporté le prix du « Meilleur bâtiment public international » aux International Property Awards (IPA) en 2019 et a été élue meilleur développement immobilier au monde sur le thème de la musique aux Music Cities Awards en 2021. 2023. Il a reçu le prix de conception architecturale de l'année d'Architecture MasterPrize, a été inclus dans la liste XNUMX du magazine Architectural Digest des attractions internationales les plus influentes, et Time Magazine l'a inclus, avec le musée ethnographique, dans sa liste des plus grands endroits du monde. « Cette reconnaissance par la FIABCI confirme que le premier parc à thème familial de Budapest, comprenant la magnifique Maison de la Musique de Hongrie et le Musée d'Ethnographie, a sa place parmi les principales destinations touristiques du monde. » – a déclaré Gyorgyevics.