Communiqué de presse du Service du Vice-Premier ministre de la République Chahin Moustafaïev

1er juillet 2024

Conformément aux accords pertinents, les commissions travaillent sur la négociation du projet de Règlement sur « L'activité conjointe de la Commission d’État sur la délimitation de la frontière entre la République d’Azerbaïdjan et la République d’Arménie et de la Commission sur les questions de délimitation de la frontière et de sécurité frontalière entre la République d’Arménie et la République d’Azerbaïdjan ».

Au 1er juillet 2024, les commissions ont échangé de manière fonctionnelle les projets de règlement et tenu un certain nombre de discussions. Les négociations se poursuivent de manière constructive et le processus devrait être achevé prochainement.