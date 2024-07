La Corée du Nord dit avoir testé un nouveau missile balistique tactique pouvant transporter une ogive de grande taille

Bakou, 2 juillet, AZERTAC

La Corée du Nord a effectué un tir d'essai d'un nouveau missile balistique tactique capable de transporter une ogive de grande taille, a rapporté ce mardi l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA), un jour après que la Corée du Sud a déclaré que le Nord avait tiré deux missiles dont un n'aurait pas réalisé le vol prévu.

Le régime nord-coréen a prétendu qu'il a lancé avec succès lundi le missile Hwasong-11Da-4.5, capable de transporter une ogive de grande taille de 4,5 tonnes, selon la KCNA. «Le tir d'essai a été effectué avec un missile équipé d'une ogive lourde simulée pour vérifier la stabilité de vol et la précision de frappe à la portée maximale de 500 km et la portée minimale de 90 km», a rapporté l'agence de presse nord-coréenne. Elle a ajouté que le pays effectuerait un autre test de missile en juillet pour «vérifier les caractéristiques de vol, la précision de frappe et la puissance d'explosion de l'ogive super-large à la portée moyenne de 250 km».

HIer, le Comité des chefs d'état-major interarmées (JCS) de Séoul a fait savoir que le régime nord-coréen avait tiré deux missiles balistiques en direction du nord-est depuis une région dans le sud-ouest du pays. Un d'entre eux aurait parcouru environ 600 km avant d'atteindre une cible dans la mer de l'Est, mais l'autre aurait volé sur environ 120 km seulement avant de disparaître des radars. Le JCS a expliqué que le deuxième missile semble avoir volé de manière anormale au cours de la première phase de son vol, et que s'il a explosé en plein vol, ses débris pourraient être tombés à l'intérieur des terres.

Une ogive de grande taille fait partie de la liste des armes de pointe que le dirigeant nord-coréen a promis de développer lors d'un congrès du parti en 2021, au même titre qu'un satellite de reconnaissance militaire et des missiles balistiques intercontinentaux à combustible solide. Le dernier tir a été effectué moins d'une semaine après que Pyongyang a tiré un missile balistique vers la mer de l'Est, mercredi dernier. La Corée du Nord avait affirmé avoir effectué avec succès un test de missile à têtes multiples, mais le Sud avait rejeté cette version des faits en affirmant qu'il s'agissait d'une «tromperie» car le missile aurait simplement explosé en plein vol.

La dernière provocation nord-coréenne est également intervenue après que Séoul, Washington et Tokyo ont achevé samedi l'exercice multi-domaines «Freedom Shield», lequel impliquait des chasseurs et navires de guerre, dont un porte-avions américain. Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères avait dénoncé dimanche la manœuvre, en annonçant que le pays prendrait des mesures «offensives et accablantes» contre ce qu'il a qualifié de tentative de renforcement du bloc militaire. (Yonhap)