L'UER annonce les futurs domaines de développement du Concours Eurovision de la Chanson

Bakou, 2 juillet, AZERTAC

Le Concours Eurovision de la Chanson (ESC) 2024 a touché plus de 160 millions de personnes sur 37 marchés de médias de service public et des centaines de millions de personnes ont participé au contenu de nos chaînes numériques mettant en vedette les artistes exceptionnels participants, selon le site officiel de l’ESC. L'événement a désormais une portée mondiale considérable à l'approche de son 70e anniversaire l'année prochaine.

Nous sommes conscients que l'organisation d'un événement d'envergure et d'intérêt mondial comporte un certain nombre de défis. En mai, l'Union européenne de radio-télévision (UER) a annoncé un examen indépendant du ESC 2024 à Malmö.

L'examen indépendant, dirigé par un expert indépendant du secteur, a recueilli de nombreux commentaires sur l'événement de cette année auprès d'un large éventail de parties prenantes de l'ESC, notamment les chefs de délégation, les membres du groupe de référence (RG) de l'ESC, les responsables du concours. conseil d'administration, ainsi que l'équipe principale de l'UER/ESC.

Aujourd'hui, l'UER annonce la conclusion de l'examen indépendant et les orientations identifiées lors de cet examen. À la suite de cet examen, l'UER a identifié trois domaines thématiques pour répondre aux recommandations dans les mois à venir afin de renforcer et de protéger l'ESC de l'année prochaine et tous les événements à venir afin de garantir qu'ils continuent à fédérer les publics. Il s'agit des éléments suivants : Gouvernance et participation de l'UER ; Sécurité et gestion des risques ; Engagement du public, fans et médias.

Actions déjà prises

Pour garantir que nous ne perdions pas notre élan, un groupe de travail composé de hauts dirigeants de l'UER et de ses membres a été nommé pour superviser la prise de décision et la mise en œuvre des changements dans les domaines ci-dessus au cours des prochains mois.

L'examen indépendant a également révélé qu'il était nécessaire de renforcer l'équipe de direction du CES afin de garantir la bande passante opérationnelle nécessaire pour gérer un événement de cette envergure. Nous avons créé un nouveau rôle de directeur ESC, qui relèvera du directeur général adjoint de l'UER et du directeur des médias. Cela rationalisera les responsabilités du superviseur exécutif pour se concentrer sur la production ESC, l'établissement de relations avec les chefs de délégation et les membres, ainsi que sur les problèmes de production quotidiens. Le directeur ESC supervisera le travail du superviseur exécutif existant et un nouveau rôle intitulé Responsable de la marque et du commerce ESC.

Seulement six semaines après le CES 2024, nous sommes heureux d'avoir pris ces décisions rapidement pour renforcer et pérenniser l'événement pour l'avenir.

Nous nous engageons à faire en sorte que l'ESC continue de se renforcer et que toutes les parties prenantes, notamment les diffuseurs participants et les millions de personnes qui apprécient l'événement, puissent être rassurées sur nos meilleures intentions pour maintenir le succès de cet événement qui apporte tellement de joie à des millions de personnes dans le monde.

Domaines thématiques de développement :

Gouvernance et participation de l'UER

Ce domaine visera à : clarifier les responsabilités décisionnelles des différents organes directeurs de l'UER en ce qui concerne la liste acceptée des participants, en veillant à ce qu'un large éventail d'opinions des membres soient entendues ; la mission des organes directeurs et les responsabilités de l'équipe principale de l'ESC ; et le rôle des chefs de délégation et les responsabilités des artistes participants.

Sécurité et gestion des risques

Ce domaine portera sur : l'amélioration de la compréhension des règles ESC entre tous les groupes de parties prenantes, y compris les artistes, en mettant l'accent sur la simplification, la consolidation et l'amélioration de l'accessibilité ; renforcer les protocoles existants de gestion des crises du CES ; et renforcer nos dispositions en matière de sécurité et de cybersécurité à la lumière des besoins croissants.

Assurer une émission grand public et un large engagement

Ce domaine examinera : une collaboration accrue avec les groupes de fans, les influenceurs et les médias pour construire un engagement plus large basé sur les valeurs ESC ; et veiller à ce que l'ESC continue d'être une émission grand public attirant un large public de tous âges aux heures de grande écoute.