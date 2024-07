Lancement à Mascate de l’atelier régional sur la Charte du monde islamique pour l’intelligence artificielle

Bakou, 3 juillet, AZERTAC

Mardi 2 juillet, à Mascate, capitale du Sultanat d’Oman, a été lancé l’atelier régional sur la Charte du monde islamique pour l’intelligence artificielle pour les régions d’Asie et du Moyen-Orient. Cet atelier, tenu par l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a été réalisé en partenariat avec l’Université de technologie et des sciences appliquées et le ministère omanais des Transports, des Communications et des Technologies de l’Information, et en coopération avec la Commission nationale omanaise pour l’éducation, la culture et les sciences. L’événement se déroule sous le patronage et en présence de Dr Khamis bin Saif Al Jabri, président de l’Unité de suivi et de la mise en œuvre de la vision Oman 2040, et réunit nombre de responsables de haut niveau, des experts et des chercheurs provenant de 23 pays, selon l’ICESCO.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre des activités de la Chaire ICESCO pour l’éthique de l’intelligence artificielle abritée par l’Université de technologie et des sciences appliquées à Oman, et fait partie des préparations de la Charte du monde islamique pour l’intelligence artificielle en cours d’élaboration par l’ICESCO.

Les travaux de l’atelier ont commencé par la récitation de versets du Saint Coran, suivie d’une allocution de bienvenue prononcée par Dr Saeed bin Hamad Al-Rubaie, président de l’Université de technologie et des sciences appliquées. Il a souligné que l’Université et l’ICESCO mettent l’accent sur l’éthique de l’utilisation de l’IA, comme en témoignent leurs plans et initiatives conjoints, notamment la Chaire ICESCO de recherche en intelligence artificielle, créée cette année à l’Université pour aborder les questions éthiques qui ont émergé avec l’apparition des applications de l’IA.

Par ailleurs, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a commencé son allocution par un poème rendant hommage au Sultanat d’Oman et à son peuple. Et il a souligné que les savants du monde islamique ont été parmi les premiers à contribuer à l’avancement et au développement de l’humanité.

Le Directeur général a aussi mis en lumière la croissance rapide du marché mondial de l’intelligence artificielle, qui augmente de 33 % par an. « D’ici 2030, il est prévu que l’intelligence artificielle contribue à hauteur de 14 % à la croissance économique mondiale. De plus, le marché de l’IA devrait croître d’au moins 120 % par an. Actuellement, 77 % des dispositifs technologiques que nous utilisons intègrent déjà l’IA. » a-t-il expliqué.

Dr AlMalik a également rappelé que l’ICESCO accorde une grande importance à l’IA, notamment dans sa stratégie prospective globale dans ce domaine, portant sur la gouvernance stratégique et les dimensions éthiques. C’est pour cette raison que les États membres ont chargé la Direction générale de l’ICESCO de préparer la Charte du monde islamique pour l’intelligence artificielle, a indiqué le Directeur général.

À l’issue de son discours, Dr AlMalik a remercié le Sultanat d’Oman, Dr Al Jabri, l’Université de Technologie et des Sciences Appliquées, le ministère des Transports, des Communications et des Technologies de l’Information, ainsi que la Commission nationale omanaise pour les grands efforts déployés afin d’organiser cet atelier, lequel, selon lui, contribuera à ouvrir de nouvelles perspectives pour l’utilisation de l’IA.

De son côté, Dr Kais Hammami, Chef du Centre de la Prospective et l’Intelligence artificielle, a passé en revue le cadre stratégique et méthodologique de la Charte du monde islamique pour l’intelligence artificielle, et affirmé que cette Charte représente un tournant vers un avenir technologique prospère et durable pour le monde islamique, en accord avec ses valeurs et renforçant ainsi sa position sur la scène mondiale.

Pour sa part, M. Mohamed Hedi Shili, Directeur du Département des Affaires juridiques et des Normes internationales de l’ICESCO, a présenté les indicateurs utilisés pour mesurer la préparation des pays à l’IA, notamment « la gouvernance et l’éthique ». En effet, les disparités dans la préparation des pays incitent l’Organisation à intensifier ses efforts pour favoriser le partage des expériences entre ses États membres, afin de tirer profit des initiatives pionnières, a-t-il ajouté.

Quant à Dr Said Salim Jaboob, Vice-Président de l’Université de Technologie et des Sciences appliquées pour les études supérieures, la recherche scientifique et l’innovation, il a abordé les perspectives d’évolution de l’IA qui rivalise avec les humains. Il a également souligné la nécessité d’accompagner la régulation de la recherche dans ce domaine, en particulier quant à l’éthique de son utilisation.

À la fin de la séance d’ouverture, un hommage a été rendu aux chercheurs et experts ayant participé à l’atelier, des écussons commémoratifs ont été échangés entre les responsables des parties organisatrices et le sponsor de l’événement, et une photo de groupe a été prise.

À noter que le programme de l’atelier, s’étendant sur deux jours, inclut plusieurs séances et discussions interactives, des présentations et la formation de groupes de travail. L’objectif est d’échanger des visions et des points de vue sur l’IA en Asie et au Moyen-Orient, ainsi que de discuter des aspects éthiques liés à ses applications dans le monde islamique.