Elections au Royaume-Uni : 50 millions d'électeurs appelés aux urnes

Bakou, 3 juillet, AZERTAC

A 24h des élections générales au Royaume Uni, le parti conservateur de Rishi Sunak tente de limiter les dégats face aux travaillistes de Keir Starmer, selon l’Euronews.

Les deux principaux partis politiques du Royaume-Uni achèvent ce mercredi leur campagne auprès de leurs électeurs,

Bien que le parti travailliste caracole en tête dans les sondages, son chef de file, Keir Starmer, a exhorté ses partisans à Hucknall une ville située dans le centre de l'Angleterre, à ne pas se reposer sur leurs lauriers.

"Oubliez les sondages. Vous savez que dans des circonscriptions comme celle-ci, chaque voix compte. Nous devons travailler jusqu'à 22 heures jeudi soir pour faire comprendre que si vous voulez le changement, vous devez voter pour lui." a-t-il affirmé.

En campagne dans l'Oxfordshire, Rishi Sunak, le Premier ministre depuis 2022 et chef du parti conservateur, a réaffirmé que la course n'était pas terminé, et ce malgré des sondages désastreux.

"Nous voulons évidemment nous assurer que tout le monde peut voter, car il s'agit d'une élection importante. Et malgré ce que certains veulent faire croire, à savoir que tout est joué d'avance, chaque vote compte." a rappelé le Premier ministre.

Des millions de Britanniques voteront cette semaine pour élire les 650 députés de la Chambre des communes, mais aussi un nouveau gouvernement. On s'attend à ce que les conservateurs perdent face au principal parti d'opposition, le parti travailliste de centre-gauche, après 14 ans de pouvoir.

50 millions d'électeurs appelés aux urnes

Ils éliront 650 députés de la Chambre des communes, mais aussi un nouveau gouvernement. On s'attend à une large victoire du parti travailliste, après 14 années passées dans l'opposition.

Mais dans certaines régions, la bataille sera rude.

Parmi elle figure le Red Wall, (le Mur Rouge) des circonscriptions électorales des Midlands et du Nord de l'Angleterre. Une zone industrielle historiquement détenue par les travaillistes.

C'était le cas jusqu'à ce que les conservateurs y gagnent du terrain il y a cinq ans. Les experts estiment que le mécontentement croissant à l'égard de ces derniers, peut la faire basculer à nouveau.

Dans la ville de Stoke-on-Trent les habitants sont en tout cas très mécontents de leur sort.

"On manque de tout : ressources, argent. En gros, c'est le délabrement. Les magasins sont tous fermés." dit un jeune dans la vingtaine.

"Tous ces gens drogués, c'est consternant pour les familles. On ne peut plus se promener en toute sécurité." affirme une personne âgée.

Quid des autres partis dans la course ?

Les Libéraux-démocrates centristes, le Parti écologiste des Verts et le Parti de la réforme emmené par l'un des artisans du Brexit, Nigel Farage ont également l'intention de recueillir les voix des électeurs mécontents ce jeudi.

Bien que de nombreux experts s'attendent à une faible participation, ces élections pourraient apporter un changement que la Grande-Bretagne n'a pas connu depuis des décennies.