Grozny va accueillir le Caucase Investment Forum

Bakou, 3 juillet, AZERTAC

Le Caucase Investment Forum (CIF) se tiendra du 15 au 17 juillet 2024 dans la capitale de la République tchétchène, Grozny. Le thème principal du Forum « Le Grand Caucase – d'un océan à l'autre », selon l’UNA, Union des agences de presse de l’OCI.

Le fait que la République tchétchène ait été choisie cette année pour accueillir le Forum est un indicateur de la croissance économique rapide et du climat d'investissement de la région.

La tenue du Forum d'investissement du Caucase jouera un rôle clé dans le développement de l'économie régionale et contribuera à renforcer les liens commerciaux. Les représentants de la République tchétchène prévoient de conclure un certain nombre d'accords bénéfiques lors du Forum.

Avec le soutien du chef de la République tchétchène Ramzan Kadyrov, un travail actif pour le Forum est en cours. Le centre d'exposition EXPO (Stroyсar) est en cours de préparation spécialement pour le СIF.

Le principal sujet de discussion au FIC sera le développement du potentiel d'investissement du district fédéral du Caucase du Nord et du district fédéral du Sud, des pays de la CEI et des pays de la mer Caspienne et de la mer Noire.

Le Forum d'investissement du Caucase réunira plus de 3 000 participants - hommes d'affaires, experts, entreprises industrielles, dirigeants et responsables gouvernementaux des pays de la CEI et des Cinq de la mer Caspienne.

Le programme d'affaires СIF comprend plus de 60 événements. Une attention particulière sera accordée au développement de l'entrepreneuriat et du complexe agro-industriel, aux infrastructures de transport, à l'industrie, à l'énergie, au secteur bancaire, à la coopération internationale, aux soins de santé, à l'agenda humanitaire, etc. L'événement central du Forum sera la session plénière.

Dans le cadre du programme d'affaires du Caucase Investment Forum, une attention particulière sera accordée à l'espace médiatique et aux industries créatives, ainsi qu'au développement du tourisme intérieur dans les régions du Caucase du Nord. En outre, une réunion de la Commission gouvernementale sur le développement socio-économique du District fédéral du Caucase du Nord se tiendra au Forum.

Lors du CIF-2024, la cérémonie de remise des prix d'investissement « Vershina » (Вершина) aura lieu pour la première fois. Le prix est décerné pour la contribution à la croissance économique et au développement du potentiel d'investissement des régions russes.

Les principaux événements du programme d'affaires du Caucase Investment Forum auront lieu à la résidence du chef de la République tchétchène et au centre d'exposition EXPO (Stroycar).

Un vaste programme culturel et de divertissement pour les participants au Forum dans la région comprend des excursions, une exposition gastronomique, des défilés de mode, des compétitions équestres, etc.

L'organisateur du CIF est la Fondation Roscongress avec le soutien du ministère du Développement économique de la Fédération de Russie.