l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

SPORT

Les États-Unis lancent parfaitement leur campagne à la Coupe du monde 2026

Les États-Unis lancent parfaitement leur campagne à la Coupe du monde 2026

Bakou, 13 juin, AZERTAC

Les États-Unis ont parfaitement lancé leur campagne à la Coupe du monde 2026 en s'imposant largement face au Paraguay (4-1), vendredi, lors de leur premier match du groupe D disputé au stade de Los Angeles.

Les Américains ont ouvert le score dès la 7e minute grâce à un but contre son camp du milieu paraguayen Damian Bobadilla. Sous la pression de Christian Pulisic, auteur du centre à l'origine de l'action, le joueur sud-américain a trompé son propre gardien en tentant de dégager le ballon.

Portés par un jeu offensif et une forte intensité, les États-Unis ont ensuite multiplié les occasions face à une sélection paraguayenne cantonnée à la défense. Leur domination a été récompensée à la 31e minute lorsque l'attaquant Folarin Balogun a doublé la mise après une nouvelle action initiée par Pulisic.

Balogun a récidivé avant la pause en inscrivant son deuxième but personnel, permettant aux États-Unis de rejoindre les vestiaires avec une avance confortable de trois buts. Les trois réalisations américaines en première période égalent déjà le total inscrit par l'équipe lors de l'ensemble de sa participation à la Coupe du monde 2022.

Au retour des vestiaires, les hommes de Mauricio Pochettino ont conservé la maîtrise du jeu, empêchant le Paraguay de développer son football.

La sélection paraguayenne est toutefois parvenue à réduire l'écart à la 73e minute grâce au milieu Mauricio, auteur du premier but de son équipe dans le tournoi. Cette réaction est restée insuffisante pour relancer la rencontre.

Dans le temps additionnel (90+8), Giovanni Reyna a définitivement scellé le succès américain en inscrivant le quatrième but des siens.

Grâce à cette victoire, les États-Unis prennent provisoirement la tête du groupe D avec trois points et une différence de buts de +3, tandis que le Paraguay occupe la dernière place du classement.

Canada - Bosnie-Herzégovine : un nul spectaculaire dans le groupe B

Dans l'autre rencontre marquante de la journée, le Canada et la Bosnie-Herzégovine se sont quittés sur un match nul 1-1 lors de leur entrée en lice dans le groupe B.

Coorganisateur de la compétition, le Canada abordait ce Mondial avec de grandes ambitions après une série de huit matches sans défaite en 2026. Privés de leur capitaine Alphonso Davies, blessé, les Canadiens ont néanmoins affiché leurs intentions offensives dès les premières minutes.

La Bosnie-Herzégovine, qualifiée après avoir éliminé l'Italie en barrages européens et également invaincue lors de ses huit dernières rencontres, a répondu avec la même intensité. Les deux équipes se sont créé plusieurs occasions franches dans une première période ouverte.

Les Bosniens ont finalement ouvert le score à la 21e minute. Sur un corner, Sead Kolasinac a prolongé le ballon de la tête au premier poteau avant que Lukic ne conclue l'action d'une tête victorieuse face au gardien canadien Maxime Crépeau.

Le Canada est ensuite parvenu à revenir au score pour décrocher un point précieux au terme d'une rencontre disputée et riche en occasions.

Situation du groupe D

Après la première rencontre du groupe D, le classement provisoire est le suivant :

États-Unis – 3 points (+3)

Australie – 0 point (un match en moins)

Türkiye – 0 point (un match en moins)

Paraguay – 0 point (-3)

La Türkiye entre en lice face à l’Australie

La Türkiye fera ses débuts à la Coupe du monde 2026 dimanche dans le groupe D. Les hommes de Vincenzo Montella affronteront l’Australie au BC Place Stadium de Vancouver à 04h00 GMT.

Organisé conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, le tournoi se poursuivra également avec plusieurs affiches attendues dans les groupes C, E et F.

Programme des rencontres du 14 juin (GMT) :

Groupe C

Brésil – Maroc (22h00 GMT, le 13 juin) – New York New Jersey Stadium

Haïti – Écosse (01h00 GMT) – Boston Stadium

Groupe D

Australie – Türkiye (04h00 GMT) – BC Place Vancouver Stadium

Groupe E

Allemagne – Curaçao (17h00 GMT) – Houston Stadium

Groupe F

Pays-Bas – Japon (20h00 GMT) – Dallas Stadium

En effet, les regards seront particulièrement tournés vers la rencontre Australie-Türkiye, qui marquera l’entrée en compétition de la sélection turque dans ce Mondial 2026. (Agence Anadolu)

 

Partagez l’information sur les réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

d’autres nouvelles

Huit boxeurs azerbaïdjanais disputeront la Coupe du monde en Chine
  • 12.06.2026 [21:22]

Huit boxeurs azerbaïdjanais disputeront la Coupe du monde en Chine

L'Azerbaïdjan est représenté au Congrès international du ski
  • 12.06.2026 [20:47]

L'Azerbaïdjan est représenté au Congrès international du ski

Un rameur azerbaïdjanais devient champion d’Europe
  • 12.06.2026 [17:24]

Un rameur azerbaïdjanais devient champion d’Europe

La Fédération azerbaïdjanaise de badminton envoie du matériel sportif au Rwanda
  • 11.06.2026 [19:18]

La Fédération azerbaïdjanaise de badminton envoie du matériel sportif au Rwanda

Cinq athlètes azerbaïdjanais disputeront le Championnat du monde de voile Optimist
  • 10.06.2026 [20:59]

Cinq athlètes azerbaïdjanais disputeront le Championnat du monde de voile Optimist

Un mémorandum de coopération signé entre les agences antidopage d'Azerbaïdjan et d'Ouzbékistan
  • 09.06.2026 [18:45]

Un mémorandum de coopération signé entre les agences antidopage d'Azerbaïdjan et d'Ouzbékistan

Le quota de billets réservé aux supporters iraniens pour la Coupe du monde a été annulé
  • 09.06.2026 [16:29]

Le quota de billets réservé aux supporters iraniens pour la Coupe du monde a été annulé

Le ministre serbe des Sports est en visite à Bakou
  • 08.06.2026 [21:06]

Le ministre serbe des Sports est en visite à Bakou

Des gymnastes acrobatiques azerbaïdjanaises remportent l’or à la Coupe du monde à Bakou
  • 07.06.2026 [18:01]

Des gymnastes acrobatiques azerbaïdjanaises remportent l’or à la Coupe du monde à Bakou

Le président turc Erdogan annonce le nouveau Plan d’action national en matière d’intelligence artificielle

  • [17:03]

Une conférence de presse tenue à Bakou avec la participation du Premier ministre de la République turque de Chypre du Nord

  • [15:29]

Rencontre de Sahibé Gafarova avec le vice-président du Sénat du Royaume du Cambodge

  • [15:11]

Les Premiers ministres de l’Azerbaïdjan et de Chypre du Nord se rencontrent à Bakou

  • [13:45]

Les États-Unis lancent parfaitement leur campagne à la Coupe du monde 2026

  • [13:31]

Le Venezuela annonce la mort d'un chef de gang lors d'une opération conjointe avec les Etats-Unis

  • [13:18]

L'Azerbaïdjan et la Bulgarie renforcent leur coopération énergétique

  • [12:46]

MEDIA : Nous condamnons fermement la campagne de diffamation menée contre l’Azerbaïdjan par certains médias français

  • [12:11]

Ebola en RDC : l’UNICEF redoute une hausse des cas chez les enfants

  • [11:37]

Le 13 juin, c’est la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme

  • [11:05]

Choucha accueille le Forum de la concurrence des États membres de l’Organisation des États turciques

  • [10:55]

AZAL reprend ses vols vers Nakhtchivan

  • [10:40]

Le 13 juin, la dernière cloche sonne dans les écoles secondaires azerbaïdjanaises

  • [10:20]

Consultations politiques entre l'Azerbaïdjan et la Slovaquie

  • [10:18]

Huit boxeurs azerbaïdjanais disputeront la Coupe du monde en Chine

  • 12.06.2026 [21:22]

L’Espace d’art contemporain YARAT accueille deux expositions consacrées à la technologie et à la société

  • 12.06.2026 [21:10]

L’ICESCO et le Centre de Civilisation islamique en Ouzbékistan examinent les préparatifs de deux Conférences internationales sur la civilisation du monde islamique et l’imam al-Bukhari

  • 12.06.2026 [20:53]

L'Azerbaïdjan est représenté au Congrès international du ski

  • 12.06.2026 [20:47]

Le Forum HELF/AZHAB 2026 se tiendra dans le cadre des réunions annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement

  • 12.06.2026 [20:34]

Les 12 familles parties pour les bourgs de Qirmizi Bazar et Hadrout reçoivent les clés de leurs nouvelles maisons

  • 12.06.2026 [20:24]

La valeur des exportations azerbaïdjanaises vers le Kazakhstan a augmenté de plus de 21 %

  • 12.06.2026 [20:10]

L’Azerbaïdjan et la Roumanie discutent du développement de la coopération culturelle

  • 12.06.2026 [19:55]

Medjnoun Mammadov : La transition de l’agriculture extensive vers une agriculture intensive sera encouragée

  • 12.06.2026 [19:46]

Les coupes budgétaires font vaciller des années de progrès contre le sida

  • 12.06.2026 [19:21]

Un voyage d’information en Azerbaïdjan organisée à l’intention des représentants de l’industrie touristique pakistanaise

  • 12.06.2026 [19:10]

La direction de l’Association azerbaïdjanaise des banques participe à l’Assemblée annuelle de l’Association turque des banques

  • 12.06.2026 [18:58]

Les perspectives de développement des relations azerbaïdjano-chinoises abordées

  • 12.06.2026 [18:55]

Le Couloir médian et les projets de transport discutés lors des pourparlers Géorgie-Kirghizistan

  • 12.06.2026 [17:49]

Un rameur azerbaïdjanais devient champion d’Europe

  • 12.06.2026 [17:24]

Ramil Hassan : La TURKPA joue un rôle important dans le développement des relations entre les États turciques

  • 12.06.2026 [16:45]

Un fort séisme survenu à Guébélé

  • 12.06.2026 [16:16]

L'Azerbaïdjan va ouvrir une ambassade au Portugal

  • 12.06.2026 [16:14]

France : l’inflation accélère à 2,4 % sur un an en mai 2026, selon l’INSEE

  • 12.06.2026 [15:38]

Les cours du pétrole diminuent fortement sur les bourses mondiales

  • 12.06.2026 [15:16]

Canicules en Europe : près de 200 000 morts en quatre ans

  • 12.06.2026 [14:40]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en diminution sur les bourses

  • 12.06.2026 [14:15]

Zenguilan : une réunion régionale consacrée aux régions économiques du Garabagh et du Zenguézour oriental

  • 12.06.2026 [12:56]

La France présente les mesures contre les ingérences étrangères avant la présidentielle de 2027

  • 12.06.2026 [12:31]

Le programme d’État pour le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture discuté à Aghdach

  • 12.06.2026 [12:18]

Göygöl: une réunion régionale consacrée au nouveau programme d'État dans le secteur agricole

  • 12.06.2026 [12:05]

Les prix de l’or et de l’argent augmentent sur les bourses

  • 12.06.2026 [11:49]

Présentation du Portail de connaissances pour enfants de l’AZERTAC à Khankendi

  • 12.06.2026 [11:34]

Face à la montée des discours de haine, l’ONU mise sur les chefs traditionnels

  • 12.06.2026 [11:29]

L'Azerbaïdjan et la Chine concluent des accords importants sur les exportations alimentaires

  • 12.06.2026 [11:04]

Premières consultations consulaires tenues entre l’Azerbaïdjan et la Thaïlande

  • 12.06.2026 [10:34]

Consultations politiques tenues entre l’Azerbaïdjan et l’Estonie

  • 12.06.2026 [10:24]

Trump annule les attaques prévues contre l’Iran et affirme qu’un accord est sur le point d’être finalisé

  • 12.06.2026 [10:12]

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale contre le travail des enfants

  • 12.06.2026 [10:05]

Un festival familial organisé à Moscou avec la participation des jeunes azerbaïdjanais

  • 11.06.2026 [21:19]

Une délégation ouzbèke visite l’Université téchnique d’Azerbaïdjan

  • 11.06.2026 [21:16]

Rechad Medjid : Certains contenus présents sur les réseaux sociaux ont un impact négatif sur le développement moral des enfants

  • 11.06.2026 [20:50]

L’Azerbaïdjan envoie à l'Arménie 17 wagons de diesel

  • 11.06.2026 [20:29]

L’ICESCO lance un nouvel outil de mesure pour les industries culturelles et créatives dans le monde islamique

  • 11.06.2026 [19:39]

La Fédération azerbaïdjanaise de badminton envoie du matériel sportif au Rwanda

  • 11.06.2026 [19:18]

Moscou : Mikhaïl Galouzine rencontre les ambassadeurs de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne

  • 11.06.2026 [18:54]

Un expert américain: T Le route TRIPP offre de réelles perspectives pour l’Asie centrale et le Caucase du Sud

  • 11.06.2026 [18:01]

Metin Mammadli : L’agenda de paix de l’Azerbaïdjan vise à garantir une paix durable et pérenne dans la région

  • 11.06.2026 [17:30]

L'ambassadrice de Grèce en Azerbaïdjan visite le service ASAN

  • 11.06.2026 [17:04]

La date du début du mois de Muharram annoncée

  • 11.06.2026 [16:49]

Rizvan Nabiyev : L’accord de paix servira de fondement juridique essentiel pour la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

  • 11.06.2026 [16:21]

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • 11.06.2026 [16:05]

Vingt-deux morts dans le crash d'un hélicoptère militaire au Pakistan

  • 11.06.2026 [16:03]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en hausse

  • 11.06.2026 [15:33]

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés appelle à redoubler d'efforts afin d’apporter des solutions

  • 11.06.2026 [15:04]

Australie : des scientifiques découvrent le plus grand cimetière de baleines au monde dans la zone de Diamantina

  • 11.06.2026 [14:45]

Costa : Le sommet de l'UE débutera par l'allocution de Zelensky

  • 11.06.2026 [14:29]

Farid Chefiyev : La position de principe de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie reste inchangée

  • 11.06.2026 [14:09]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses mondiales VIDEO

Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses mondiales VIDEO

Nouvelles réalités géopolitiques dans le Caucase du Sud et agenda de paix de l'Azerbaïdjan au menu des discussions

  • 11.06.2026 [12:15]

Ebola : le risque élevé reste limité aux pays voisins de la RDC et de l’Ouganda, selon l’OMS

  • 11.06.2026 [12:04]
Le rôle stratégique du Couloir médian souligné dans le cadre du Forum transcaspien à Washington VIDEO

Le rôle stratégique du Couloir médian souligné dans le cadre du Forum transcaspien à Washington VIDEO

La guerre ne connaît plus de frontières, selon l’ONU

  • 11.06.2026 [11:29]

Les forces américaines lancent de nouvelles frappes contre l'Iran

  • 11.06.2026 [11:12]

États-Unis: Trump affirme avoir garanti le transit de 100 millions de barils par le détroit d’Ormuz

  • 11.06.2026 [10:43]

Consultations consulaires tenues entre les ministères des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan et d’Autriche

  • 11.06.2026 [10:26]

Chine : sept morts à la suite d'une explosion

  • 11.06.2026 [10:13]

Travail des enfants : l’ONU brandit le carton rouge

  • 11.06.2026 [09:50]

L’Azerbaïdjan et le Royaume-Uni négocient une nouvelle convention contre la double imposition

  • 10.06.2026 [21:09]

Cinq athlètes azerbaïdjanais disputeront le Championnat du monde de voile Optimist

  • 10.06.2026 [20:59]

Présentation du Portail de connaissances pour enfants de l’AZERTAC à Aghdam

  • 10.06.2026 [20:50]

Hikmet Hadjiyev : Dans le contexte de l’escalade du conflit au Moyen-Orient, le Couloir médian gagne en importance

  • 10.06.2026 [20:37]

Sahibé Gafarova rencontre le nouvel ambassadeur d’Iindonésie à Bakou

  • 10.06.2026 [20:21]

Mondial 2026 : l'ONU exhorte Washington à revoir l'application de sa politique migratoire

  • 10.06.2026 [20:09]

Un assistant du président azerbaïdjanais : Le monde turcique devient une nouvelle réalité politique et une plateforme de coopération à l’échelle du vaste continent eurasiatique

  • 10.06.2026 [19:54]

L'ambassadeur allemand à Bakou salue les progrès obtenus dans le processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

  • 10.06.2026 [19:46]

Hikmet Hadjiyev : Après l’instauration de la paix dans la région, de nouvelles opportunités sont nées dans la politique étrangère de l’Azerbaïdjan

  • 10.06.2026 [19:36]

L'Azerbaïdjan et la Grande-Bretagne échangent sur les projets futurs en matière de déminage

  • 10.06.2026 [19:34]

Le Forum transcaspien débute à Washington

  • 10.06.2026 [19:25]

Tokyo : Le ministre Baïramov évoque le processus de normalisation des relations avec l'Arménie

  • 10.06.2026 [19:04]

Le président serbe reçoit le ministre azerbaïdjanais de la Défense

  • 10.06.2026 [18:34]

Les réserves stratégiques de change de l’Azerbaïdjan en hausse de 15,2 pour cent

  • 10.06.2026 [18:01]

Réception officielle à l'occasion du 108e anniversaire de l'indépendance de l'Azerbaïdjan organisée à Rabat

  • 10.06.2026 [17:31]

Les cours du pétrole poursuivent leur baisse sur les bourses mondiales

  • 10.06.2026 [17:15]

L’Azerbaïdjan et le Japon approfondissent leur coopération

  • 10.06.2026 [16:44]

La Chine appelle au calme et à la retenue sur la situation en Iran

  • 10.06.2026 [16:20]

Les Nations Unies mettent en garde contre l'aggravation des crises sécuritaires et humanitaires en Afrique centrale

  • 10.06.2026 [16:14]

Le 10 juin, c’est la Journée internationale pour le dialogue entre les civilisations

  • 10.06.2026 [15:54]

La dette publique extérieure de l’Azerbaïdjan rendue publique

  • 10.06.2026 [15:24]

L’Azerbaïdjan et la Chine élargissent leur coopération éducative

  • 10.06.2026 [14:59]

France : en moyenne un TGV sur trois et un train Intercités sur deux annulés par une grève à la SNCF

  • 10.06.2026 [14:35]