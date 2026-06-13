Les États-Unis lancent parfaitement leur campagne à la Coupe du monde 2026

Bakou, 13 juin, AZERTAC

Les États-Unis ont parfaitement lancé leur campagne à la Coupe du monde 2026 en s'imposant largement face au Paraguay (4-1), vendredi, lors de leur premier match du groupe D disputé au stade de Los Angeles.

Les Américains ont ouvert le score dès la 7e minute grâce à un but contre son camp du milieu paraguayen Damian Bobadilla. Sous la pression de Christian Pulisic, auteur du centre à l'origine de l'action, le joueur sud-américain a trompé son propre gardien en tentant de dégager le ballon.

Portés par un jeu offensif et une forte intensité, les États-Unis ont ensuite multiplié les occasions face à une sélection paraguayenne cantonnée à la défense. Leur domination a été récompensée à la 31e minute lorsque l'attaquant Folarin Balogun a doublé la mise après une nouvelle action initiée par Pulisic.

Balogun a récidivé avant la pause en inscrivant son deuxième but personnel, permettant aux États-Unis de rejoindre les vestiaires avec une avance confortable de trois buts. Les trois réalisations américaines en première période égalent déjà le total inscrit par l'équipe lors de l'ensemble de sa participation à la Coupe du monde 2022.

Au retour des vestiaires, les hommes de Mauricio Pochettino ont conservé la maîtrise du jeu, empêchant le Paraguay de développer son football.

La sélection paraguayenne est toutefois parvenue à réduire l'écart à la 73e minute grâce au milieu Mauricio, auteur du premier but de son équipe dans le tournoi. Cette réaction est restée insuffisante pour relancer la rencontre.

Dans le temps additionnel (90+8), Giovanni Reyna a définitivement scellé le succès américain en inscrivant le quatrième but des siens.

Grâce à cette victoire, les États-Unis prennent provisoirement la tête du groupe D avec trois points et une différence de buts de +3, tandis que le Paraguay occupe la dernière place du classement.

Canada - Bosnie-Herzégovine : un nul spectaculaire dans le groupe B

Dans l'autre rencontre marquante de la journée, le Canada et la Bosnie-Herzégovine se sont quittés sur un match nul 1-1 lors de leur entrée en lice dans le groupe B.

Coorganisateur de la compétition, le Canada abordait ce Mondial avec de grandes ambitions après une série de huit matches sans défaite en 2026. Privés de leur capitaine Alphonso Davies, blessé, les Canadiens ont néanmoins affiché leurs intentions offensives dès les premières minutes.

La Bosnie-Herzégovine, qualifiée après avoir éliminé l'Italie en barrages européens et également invaincue lors de ses huit dernières rencontres, a répondu avec la même intensité. Les deux équipes se sont créé plusieurs occasions franches dans une première période ouverte.

Les Bosniens ont finalement ouvert le score à la 21e minute. Sur un corner, Sead Kolasinac a prolongé le ballon de la tête au premier poteau avant que Lukic ne conclue l'action d'une tête victorieuse face au gardien canadien Maxime Crépeau.

Le Canada est ensuite parvenu à revenir au score pour décrocher un point précieux au terme d'une rencontre disputée et riche en occasions.

Situation du groupe D

Après la première rencontre du groupe D, le classement provisoire est le suivant :

États-Unis – 3 points (+3)

Australie – 0 point (un match en moins)

Türkiye – 0 point (un match en moins)

Paraguay – 0 point (-3)

La Türkiye entre en lice face à l’Australie

La Türkiye fera ses débuts à la Coupe du monde 2026 dimanche dans le groupe D. Les hommes de Vincenzo Montella affronteront l’Australie au BC Place Stadium de Vancouver à 04h00 GMT.

Organisé conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, le tournoi se poursuivra également avec plusieurs affiches attendues dans les groupes C, E et F.

Programme des rencontres du 14 juin (GMT) :

Groupe C

Brésil – Maroc (22h00 GMT, le 13 juin) – New York New Jersey Stadium

Haïti – Écosse (01h00 GMT) – Boston Stadium

Groupe D

Australie – Türkiye (04h00 GMT) – BC Place Vancouver Stadium

Groupe E

Allemagne – Curaçao (17h00 GMT) – Houston Stadium

Groupe F

Pays-Bas – Japon (20h00 GMT) – Dallas Stadium

En effet, les regards seront particulièrement tournés vers la rencontre Australie-Türkiye, qui marquera l’entrée en compétition de la sélection turque dans ce Mondial 2026. (Agence Anadolu)