Le président de la Chambre des représentants du Royaume hachémite de Jordanie arrive en Azerbaïdjan
Bakou, 20 juin, AZERTAC
Le président de la Chambre des représentants du Royaume hachémite de Jordanie, Mazen Torki Saud Al-Qadi, est arrivé en Azerbaïdjan samedi 20 juin.
La délégation parlementaire jordanienne a été accueillie à l'aéroport international Heydar Aliyev par le vice-président du Milli Medjlis, Moussa Gassymly, les ambassadeurs des deux pays, ainsi que d'autres personnalités officielles.
Dans le cadre de sa visite, le président de la Chambre des représentants participera à la 20e session de la Conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, prévue à Bakou.
La visite s'achèvera le 26 juin.