L'UNESCO lance des consultations sur des questions clés pour les médias d'information internationaux

Bakou, 20 juin, AZERTAC

L’UNESCO a lancé une consultation mondiale afin d’éclairer son projet de lignes directrices sur une juste rémunération des journalistes, notamment face à la dépendance croissante des plateformes en ligne et de l’intelligence artificielle (IA) aux contenus journalistiques.

Selon l’ONU info, cette initiative intervient « à un moment où il est plus urgent que jamais d’assurer la pérennité des médias d’information pour protéger l’avenir du journalisme et préserver l’intégrité de l’information », a déclaré l’agence. Le texte soumis à consultation décrit les bouleversements qui affectent le paysage médiatique, tels que la baisse des financements alloués au journalisme d’intérêt public, la réduction ou la fermeture des médias locaux et communautaires, et d’autres défis qui témoignent d’une transformation profonde et continue de la structure de l’économie de l’information.

« Un petit nombre de grandes plateformes numériques multinationales et d'acteurs de l'IA occupent désormais un rôle d'intermédiaire central entre les médias et le public. Ils façonnent la découverte des contenus, influencent les conditions de diffusion du journalisme et régulent l'accès aux marchés de la publicité numérique, modifiant ainsi profondément le contexte économique du journalisme », indique le rapport.

L'UNESCO sollicite les contributions des gouvernements, des autorités de régulation, des médias, de la société civile, du monde universitaire et d'autres parties prenantes jusqu'au 30 juillet.

Par le biais d'un questionnaire en ligne, les participants peuvent partager leurs idées et leurs points de vue sur les améliorations possibles du document afin de garantir la liberté d'expression, de renforcer la viabilité des médias et de soutenir l'avenir du journalisme indépendant face à la croissance des plateformes numériques et des acteurs de l'IA.

Les contributions peuvent être soumises en anglais, en français ou en espagnol.

Avant la date limite, trois tables rondes régionales en ligne seront organisées afin de faciliter le dialogue et de recueillir les contributions des acteurs des régions Asie-Pacifique et États arabes, Afrique et Europe, et Amériques et Caraïbes.

Ce projet de lignes directrices s’appuie sur les Principes directeurs de l’UNESCO pour la gouvernance des plateformes numériques, publiés en 2023, qui préconisent de soutenir la durabilité, la diversité et le pluralisme des médias. Il tient également compte des travaux de l’agence sur la gouvernance de l’IA générative et les évaluations d’impact sur les droits humains, ainsi que des principes internationaux promouvant une rémunération équitable du journalisme.

Cette initiative renforce par ailleurs les efforts plus larges déployés par l’UNESCO pour consolider l’indépendance, la durabilité et la viabilité des médias. La version finale des lignes directrices sera publiée dans le courant de l’année, accompagnée d’un rapport synthétisant les principaux enseignements et contributions reçus.