Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation de la Chambre des représentants de Jordanie VIDEO

Bakou, 21 juin, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan a reçu, dimanche 21 juin, une délégation conduite par le président de la Chambre des représentants du Royaume hachémite de Jordanie, Mazen Torki Saud al-Qadi.

Le présiudent azerbaïdjanais a souligné que les relations entre l’Azerbaïdjan et la Jordanie reposaient sur l’amitié et la fraternité, ajoutant que les deux pays s’étaient toujours apporté un soutien. Il s’est dit convaincu que la coopération s’élargirait encore davantage dans les domaines politique, économique, humanitaire, parlementaire ainsi que dans d’autres secteurs.

Le président Ilham Aliyev a souligné l’importance de la participation de Mazen Torki Saud al-Qadi à la 20e session de la Conférence de l’Union parlementaire des États membres de l’Organisation de la coopération islamique, qui se tiendra à Bakou. Il a indiqué que cette visite contribuerait au développement des relations bilatérales et constituait également une bonne occasion pour discuter des perspectives de coopération entre les organes législatifs des deux pays.

Mazen Torki Saud al-Qadi a transmis les salutations de Sa Majesté le Roi Abdallah II de Jordanie au président de la République.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations de Sa Majesté le Roi Abdallah II et a demandé de lui transmettre les siennes. Le chef de l’État a par ailleurs invité Sa Majesté le Roi Abdallah II à effectuer une visite en Azerbaïdjan.

Remerciant le président azerbaïdjanais pour son accueil et l’hospitalité qui lui a été réservée, le président de la Chambre des représentants a dit que celle-ci reflétait les relations d’amitié et de fraternité existant entre l’Azerbaïdjan et la Jordanie.

Il a souligné avec satisfaction que les relations entre les deux pays se développaient avec succès grâce à la volonté politique du président azerbaïdjanais et du roi de Jordanie.

Mazen Torki Saud al-Qadi a également déclaré que, grâce à la politique visionnaire et sage du président Ilham Aliyev, l’Azerbaïdjan était devenu un pays beau et sûr. Il a en outre affirmé que la forte unité entre le peuple et le pouvoir en Azerbaïdjan témoignait, selon lui, de la garantie de la justice sociale dans le pays, rendue possible grâce à la politique menée par le chef de l’État.

Mazen Torki Saud al-Qadi a souligné que l’Azerbaïdjan accordait toujours une grande attention à la coopération au sein de l’Organisation de la coopération islamique, ainsi qu’aux questions préoccupant le monde arabe et islamique, et qu’il soutenait constamment la solidarité islamique. Il a également indiqué que la position claire et juste de l’Azerbaïdjan sur la question palestinienne était hautement appréciée.

Le président de la Chambre des représentants de Jordanie a une nouvelle fois transmis ses félicitations à l’occasion de la restauration de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Azerbaïdjan, soulignant que, sous la direction du président Ilham Aliyev, des travaux de restauration et de construction de grande envergure étaient en cours de réalisation dans le Garabagh et le Zenguezour oriental.

Mazen Torki Saud al-Qadi s’est également déclaré profondément impressionné par la beauté et la propreté de la ville de Bakou.

Le chef de l’État a exprimé ses remerciements pour les paroles agréables et a indiqué que la Jordanie connaissait également un développement réussi sous la direction de Sa Majesté le Roi Abdallah II ibn Al Hussein.

Le président Ilham Aliyev a souligné que l’Azerbaïdjan apportait toujours du soutien à la solidarité islamique et a indiqué que, sur la question palestinienne, son pays soutenait toujours la solution à deux États, avec Al-Qods al-Charif comme capitale.

Lors de la rencontre, les parties ont échangé sur les perspectives des relations bilatérales, les futurs contacts ainsi que d’autres questions d’intérêt mutuel.