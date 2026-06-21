Le président de la Chambre des représentants du Yémen est en visite à Bakou

Bakou, 21 juin, AZERTAC

Le président de la Chambre des représentants du Yémen, Sultan Saïd Al-Barkani, est arrivé en Azerbaïdjan pour une visite de travail.

Dans le cadre de sa visite, le président de la Chambre des représentants du Yémen participera à la 20e session de la Conférence de l’Union parlementaire des États membres de l’Organisation de la coopération islamique, qui se tiendra à Bakou.