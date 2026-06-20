Un ministre d'État britannique : De nombreuses opportunités s'ouvrent en Azerbaïdjan et au Kazakhstan

Ankara, 20 juin, AZERTAC

Le ministre d'État britannique à la politique commerciale, Chris Bryant, a annoncé ses prochaines visites en Azerbaïdjan et au Kazakhstan lors d'un entretien avec des journalistes turcs.

Selon lui, les négociations sont prévues à Bakou et à Astana dans les semaines à venir.

Le ministre d'État a souligné : « Ces pays offrent de formidables opportunités. Je sais que des entreprises turques y sont déjà très actives. Je suis convaincu qu'en créant un partenariat exceptionnel, la Türkiye et le Royaume-Uni peuvent faire progresser conjointement des projets que d'autres pays ne peuvent réaliser ».

Chris Bryant a dit espérer que le volume des échanges commerciaux avec la Türkiye augmentera encore : « Dans les années à venir, les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et la Türkiye pourraient doubler par rapport aux 28 milliards de livres sterling actuels. Nous sommes prêts. Il est essentiel dès aujourd'hui d'anticiper l'évolution de l'économie mondiale en 2050, 2070 et 2080 », a-t-il estimé.