France : l’inflation accélère à 2,4 % sur un an en mai 2026, selon l’INSEE

Bakou, 12 juin, AZERTAC

L’indice des prix à la consommation (IPC) en France a progressé de 2,4 % sur un an en mai 2026, contre +2,2 % en avril, d’après une estimation provisoire publiée en fin de mois, selon l’INSEE. L’institut statistique précise que cette évolution est notamment liée à « l’accélération des prix de l’énergie, portée ce mois-ci par une hausse de ceux du gaz ».

Sur un mois, les prix à la consommation enregistrent une hausse de 0,1 % en mai 2026, après +1,0 % en avril, marquant un quatrième mois consécutif de progression. L’INSEE indique que cette évolution s’explique par une hausse des prix de l’énergie, tirée par le gaz, tandis que les prix des produits pétroliers reculent légèrement.

Le phénomène est attribué principalement à des tensions sur les prix de l’énergie, en particulier le gaz, ainsi qu’à des dynamiques plus modérées dans les services et l’alimentation.

Structure des prix et évolutions sectorielles

D’après les données provisoires, les prix des services « accéléreraient sur un an, mais dans une moindre mesure ». Les prix de l’alimentation, des produits manufacturés et du tabac évoluent, eux, à un rythme stable par rapport au mois précédent.

Sur un mois, les prix alimentaires augmentent légèrement, « particulièrement ceux des produits frais », tandis que les services restent stables. Les produits manufacturés affichent également une légère hausse.

Inflation harmonisée en hausse

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), utilisé pour les comparaisons européennes, progresse de 2,8 % sur un an en mai 2026, après +2,5 % en avril. Sur un mois, il augmente de 0,1 %, après une hausse plus marquée de 1,2 % le mois précédent.

Lecture institutionnelle et analyse de tendance

L’INSEE souligne une dynamique de légère accélération de l’inflation annuelle, portée essentiellement par l’énergie. La stabilité relative des autres composantes, alimentation, services et produits manufacturés, suggère une inflation encore hétérogène selon les secteurs. (Agence Anadolu)