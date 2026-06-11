Vingt-deux morts dans le crash d'un hélicoptère militaire au Pakistan

Bakou, 11 juin, AZERTAC

Vingt-deux militaires ont trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère militaire au Cachemire sous contrôle pakistanais, a-t-on appris jeudi de sources sécuritaires.

Elles ont déclaré à Xinhua qu'un colonel et deux commandants, ainsi que 19 autres militaires, avaient perdu la vie mercredi après le crash d'un Mi-17 près du district de Muzaffarabad.

Un peu plus tôt, le service de presse de l'armée avait annoncé dans un communiqué que l'appareil s'était écrasé au décollage en raison d'une défaillance technique. Selon lui, "une commission d'enquête a été créée afin de déterminer la cause technique exacte de l'accident".

Le Premier ministre Shehbaz Sharif a exprimé sa profonde tristesse et son immense chagrin suite à ce drame et a adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes. (Agence Xinhua)