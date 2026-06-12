La direction de l’Association azerbaïdjanaise des banques participe à l’Assemblée annuelle de l’Association turque des banques

Bakou, 12 juin, AZERTAC

Le président de l’Association azerbaïdjanaise des banques, Zakir Nouriyev, et le directeur exécutif, Younous Abdoulov, ont pris part à l’Assemblée annuelle de l’Association turque des banques.

Les discussions ont porté sur les questions d’actualité liées à l’économie et au secteur bancaire, un échange de vues a eu lieu sur les tendances de développement du secteur financier, les défis existants ainsi que les opportunités de coopération bilatérale, a-t-on appris auprès de l’Association.

L’événement a réuni plusieurs personnalités de premier plan, dont le président de l’Association turque des banques, Alpaslan Çakar, le président de l’Autorité de régulation et de supervision bancaire, le professeur Sahap Kavcioglu, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Türkiye, Fatih Karahan, ainsi que le ministre turc du Trésor et des Finances, Mehmet Simsek.

Les discussions ont également porté sur la stabilité et le développement durable du secteur bancaire, l’impact des processus économiques sur les marchés financiers, le cadre réglementaire ainsi que les priorités stratégiques du secteur.

L’Association azerbaïdjanaise des banques a réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération internationale, de promouvoir les meilleures pratiques et de développer l’échange d’expériences dans le domaine bancaire.