Moscou : Mikhaïl Galouzine rencontre les ambassadeurs de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne

Moscou, 11 juin, AZERTAC

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Galouzine, a rencontré à Moscou les ambassadeurs de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne.

Les ambassadeurs de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne en Russie, MM. Nigel Casey, Nicolas de Rivière et Alexander Graf Lambsdorff, ont participé à cette rencontre, tenue le 11 juin.

Les chefs de missions diplomatiques ont été informés de l'évaluation par Moscou des politiques de leurs pays concernant la crise ukrainienne.

La position de la partie russe concernant la recherche d'une solution politique et diplomatique au conflit a été expliquée.