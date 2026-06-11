Moscou : Mikhaïl Galouzine rencontre les ambassadeurs de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne
Moscou, 11 juin, AZERTAC
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Galouzine, a rencontré à Moscou les ambassadeurs de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne.
Les ambassadeurs de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne en Russie, MM. Nigel Casey, Nicolas de Rivière et Alexander Graf Lambsdorff, ont participé à cette rencontre, tenue le 11 juin.
Les chefs de missions diplomatiques ont été informés de l'évaluation par Moscou des politiques de leurs pays concernant la crise ukrainienne.
La position de la partie russe concernant la recherche d'une solution politique et diplomatique au conflit a été expliquée.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Présentation du Portail de connaissances pour enfants de l’AZERTAC à Aghdam
- 10.06.2026 [20:50]
Sahibé Gafarova rencontre le nouvel ambassadeur d’Iindonésie à Bakou
- 10.06.2026 [20:21]
Le Forum transcaspien débute à Washington
- 10.06.2026 [19:25]
Le président serbe reçoit le ministre azerbaïdjanais de la Défense
- 10.06.2026 [18:34]
Les cours du pétrole poursuivent leur baisse sur les bourses mondiales
- 10.06.2026 [17:15]
L’Azerbaïdjan et le Japon approfondissent leur coopération
- 10.06.2026 [16:44]
La Chine appelle au calme et à la retenue sur la situation en Iran
- 10.06.2026 [16:20]
La dette publique extérieure de l’Azerbaïdjan rendue publique
- 10.06.2026 [15:24]
L’Azerbaïdjan et la Chine élargissent leur coopération éducative
- 10.06.2026 [14:59]
Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite en Serbie
- 10.06.2026 [14:17]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte diminution
- 10.06.2026 [12:58]
Le prix de l’or enregistre une chute de 58 dollars
- 10.06.2026 [12:01]
Consultations politiques tenues entre l'Azerbaïdjan et la Lituanie
- 10.06.2026 [10:29]
Ebola en RD Congo: 550 cas confirmés dont 101 décès
- 10.06.2026 [10:19]
Un séisme survenu en mer Caspienne
- 10.06.2026 [10:16]
Le procureur général du Vietnam visite le Service ASAN
- 09.06.2026 [17:23]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 09.06.2026 [15:55]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une progression
- 09.06.2026 [15:03]
Un autre chargement expédié vers l'Arménie via le territoire azerbaïdjanais
- 09.06.2026 [14:05]
Le potentiel touristique de l'Azerbaïdjan promu à Belgrade
- 09.06.2026 [11:50]
Premières consultations consulaires entre l'Azerbaïdjan et la Syrie
- 09.06.2026 [11:26]
Ebola en RDC : entre méfiance et espoir, la riposte gagne du terrain
- 09.06.2026 [11:01]
Le commerce extérieur de la Chine en hausse de 16,9% en mai
- 09.06.2026 [09:54]
Le ministre serbe des Sports est en visite à Bakou
- 08.06.2026 [21:06]