Rencontre de Sahibé Gafarova avec le vice-président du Sénat du Royaume du Cambodge

Bakou, 13 juin, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a rencontré le vice-président du Sénat du Royaume du Cambodge, Thun Vathana.

Il a été souligné que l'Azerbaïdjan et le Cambodge étaient des pays amis et que le dialogue politique positif entre les deux pays offrait de bonnes perspectives pour le renforcement de la coopération dans de nombreux domaines.

Les parties ont exprimé leur satisfaction du soutien mutuel apporté par l'Azerbaïdjan et le Cambodge dans le cadre de l'ONU, du Mouvement des non-alignés et d'autres organisations internationales.

Au cours de la conversation, le rôle des parlements dans l'approfondissement des relations entre les deux pays a été souligné. Sahibé Gafarova a évoqué sa visite officielle au Cambodge et ses rencontres avec le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle a également souligné l'importance du mémorandum d'entente signé entre le Milli Medjlis et l'Assemblée nationale du Cambodge.

Thun Vathana a transmis les salutations du président du Sénat du Cambodge, Hun Sen, à la présidente du Milli Medjlis. Pour sa part, Mme Gafarova lui a demandé de transmettre ses salutations au président du Sénat.

Il a souligné que son pays accordait une grande importance aux relations avec l'Azerbaïdjan dans de nombreux domaines, notamment au sein des parlements. À cet égard, Thun Vathana a évoqué le rôle des visites réciproques, ainsi que la coopération entre les groupes d'amitié actifs dans les parlements des deux pays.

Mme Gafarova a également informé Thun Vathana des trente années d'occupation et de libération des territoires azerbaïdjanais.