Le président turc Erdogan annonce le nouveau Plan d’action national en matière d’intelligence artificielle

Bakou, 13 juin, AZERTAC

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé samedi le nouveau Plan d’action national de la Türkiye en matière d’intelligence artificielle (IA).

Dans le cadre de ce plan, la Türkiye mobilisera au moins 10 milliards de dollars d’investissements, principalement issus du secteur privé, afin de développer les centres de données, l’informatique en nuage (cloud computing) et les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle, a déclaré Erdogan.

S’exprimant lors du Sommet turc sur l’intelligence artificielle à Istanbul, le chef de l’État a indiqué que son pays ambitionne de porter sa capacité installée de centres de données à au moins 1 gigawatt d’ici 2030.

Par ailleurs, il a précisé qu’au moins 2 % des programmes d’investissement public seront consacrés à des projets liés à l’intelligence artificielle.

Erdogan a également annoncé que plus de 2 000 ensembles de données publiques seront mis à la disposition des citoyens via une Bibliothèque nationale des données, incluant notamment des informations issues des secteurs de la santé, de l’agriculture, de la défense et du commerce électronique.

Dans le cadre de ce nouveau plan d’action, la Türkiye formera 10 000 spécialistes avancés en intelligence artificielle ainsi que 100 000 professionnels des applications d’IA, a-t-il ajouté.

Le président turc a en outre indiqué que des ateliers d’initiation à l’intelligence artificielle seront organisés dans les 81 provinces du pays, avec pour objectif de former 5 millions de citoyens au cours des deux prochaines années.

« Nous lancerons le Programme national de culture de l’intelligence artificielle afin que les citoyens de tous âges comprennent correctement cette technologie et l’utilisent de manière sûre », a déclaré Erdogan.

Enfin, le président a souligné que le Plan d’action pour l’intelligence artificielle repose sur quatre piliers principaux, « découvrir, bénéficier, produire et gouverner », chacun étant accompagné de quatre actions complémentaires. (Agence Anadolu)