La SOCAR et l’IPA examinent l’amélioration des systèmes de gestion de projets

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Le président de la SOCAR, Rövchen Nedjef, a rencontré le président-directeur général de la société Independent Project Analysis (IPA), Nekkhil Mishra, a-t-on appris auprès de la SOCAR.

Lors de cette rencontre, les parties ont examiné les perspectives de coopération en vue d’améliorer les systèmes de gestion de projets et de renforcer l’efficacité des initiatives d’investissement ainsi que des investissements en capital. Elles ont également échangé sur d’autres questions d’intérêt commun.