Trump annule les attaques prévues contre l’Iran et affirme qu’un accord est sur le point d’être finalisé

Bakou, 12 juin, AZERTAC

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi avoir annulé les frappes prévues contre l’Iran, laissant entendre qu’un accord avec les plus hauts dirigeants iraniens pourrait être prochainement « finalisé », indique l’agence de presse Anadolu.

« Étant donné que les discussions avec la République islamique d’Iran ont été portées au plus haut niveau de la direction iranienne et approuvées, j’ai, en tant que président des États-Unis d’Amérique, annulé les frappes et bombardements prévus contre l’Iran pour cette soirée », a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social.

Le président américain a affirmé que « les discussions et les points finaux ont été approuvés, tant dans leur principe que dans les moindres détails, par toutes les parties concernées », citant notamment les États-Unis, Israël, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Türkiye, le Pakistan, Bahreïn, le Koweït, la Jordanie, l’Égypte et d’autres pays.

Donald Trump a précisé que le blocus naval américain dans le détroit d’Ormuz resterait en vigueur jusqu’à la conclusion de l’accord, ajoutant que « la date et le lieu de la signature » seraient annoncés prochainement.

Dans un entretien accordé par téléphone au New York Post, il a également estimé qu’un accord visant à lancer des discussions sur le programme nucléaire iranien était « pratiquement bouclé ».

Cette annonce intervient après deux jours consécutifs d’échanges de frappes entre les États-Unis et l’Iran. Quelques heures auparavant, Trump avait averti que Washington lancerait de nouvelles attaques si Téhéran n’acceptait pas immédiatement un accord de paix.

« Les États-Unis frapperont l’Iran très durement ce soir », avait-il déclaré plus tôt sur Truth Social, affirmant que la marine, l’armée de l’air, les systèmes radar et une grande partie des capacités défensives iraniennes avaient été neutralisés.

Trump a également déclaré que les États-Unis pourraient, dans un avenir proche, prendre le contrôle de l’île de Kharg ainsi que d’autres infrastructures pétrolières iraniennes, afin d’exercer un contrôle total sur les marchés pétroliers et gaziers du pays.