États-Unis: Trump affirme avoir garanti le transit de 100 millions de barils par le détroit d’Ormuz

Bakou, 11 juin, AZERTAC

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi qu’une mission menée par les États-Unis avait permis d’assurer le passage de plus de 100 millions de barils de pétrole et de plus de 200 navires commerciaux à travers le détroit d’Ormuz, selon l’agence de presse Anadolu.

Donald Trump a indiqué avoir ordonné au mois dernier à l’armée américaine de mener une « mission secrète » visant à soutenir les pétroliers et les navires commerciaux transitant par ce détroit stratégique.

« Aujourd’hui, je suis heureux d’annoncer que cet effort a permis à plus de 100 millions de barils de pétrole de traverser le détroit et d’atteindre le marché mondial », a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

Selon le président américain, plus de 200 navires commerciaux ont également achevé leur traversée « en toute sécurité » dans le cadre de cette opération.

« Ce succès retentissant est dû au fait que les États-Unis d’Amérique contrôlent le détroit d’Ormuz, et non l’Iran. Leur armée est vaincue et leur économie est perdue. C’est fini pour l’Iran ! », a ajouté Donald Trump.