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La Chine appelle au calme et à la retenue sur la situation en Iran

La Chine appelle au calme et à la retenue sur la situation en Iran

Bakou, 10 juin, AZERTAC

« La Chine est profondément préoccupée par les derniers développements concernant l'Iran et appelle les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue, ainsi qu'à s'abstenir d'aggraver les tensions », a déclaré mercredi Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

M. Lin a ajouté que les parties concernées devaient adopter des mesures concrètes pour apaiser la situation, résoudre les différends par des moyens politiques et diplomatiques et s'efforcer de parvenir au plus vite à un cessez-le-feu global et durable. (Agence Xinhua)

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